La contundente decisión que tomó Enzo Fernández tras separarse de Valentina Cervantes

Este miércoles en LAM revelaron que Enzo Fernández y Valentina Cervantes se separaron tras seis años juntos. Fue la modelo quien le dio detalles a la periodista Juli Argenta sobre su ruptura con el futbolista. La panelista contó que la pareja le puso punto final a la relación por decisión del deportista.

"Lo cierto es que hace diez días, Enzo le dijo que se quería separar. Para ella fue un baldazo de agua fría. En la Selección, todos pensaban que venía del lado de ella. Él le comentó (a Valentina) que tiene ganas de hacer su vida solo no a nivel familia, tiene ganas de vivir esa etapa que salteó por apostar a la familia", contó Argenta en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

La historia que compartió Valentina Cervantes este jueves a la madrugada. Créditos: captura de pantalla Instagram Valucervantes.

Por otro lado, en la madrugada de este jueves, Valentina se expresó en sus historias de Instagram (@Valucervantes) por este tema. "Con Enzo hoy decimos tomar distancia uno del otro. Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo. Porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos. Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay", escribió la joven.

Debido a toda esta situación, las redes sociales se han llenado de comentarios contra Enzo Fernández. En medio de esta polémica situación por su separación, el jugador de La Scaloneta tomó una contudente decisión.

El futbolista limitó los comentarios en su cuenta de Instagram. Créditos: captura de pantalla Instagram Gossipeame.

Marcia Frisciotti, quien maneja la cuenta de Instagram Gossipeame (@Gossipeame) y panelista del programa Empezar el día, se percató que el futbolista decidió limitar los comentarios en su cuenta de Instagram (@Enzojfernandez).

"¡Limitó los comentarios porque están todos odiados! Pero bueno son jovencitos, claramente para mi ya se enamoró de otra, opinión personal...", dijo la periodista junto a una captura de pantalla del Instagram de Fernández donde se puede ver que no está habilitada la opción para comentar sus publicaciones.