Martín Ku habló tras los rumores que lo vincularon a la madre de Tomás Holder

Martín Ku fue uno de los participantes que más ganó en cuanto a desafíos en el famoso reality de Telefe. El joven logró ganar una casa en Gran Hermano y otros premios, sin embargo la actualidad en cuanto al romance con su novia Marisol, no estaría bien por una supuesta infidelidad.

En las últimas horas, la novia del exparticipante publicó en su cuenta de Instagram una contundente frase que encendió todas las alarmas: "Después de la primera mentira, toda verdad se convierte en duda", escribió y rápidamente se hizo viral. En Socios del Espectáculo contaron todos los detalles y expresaron que Martín la engañó con una madre de un ex "hermanito".

En el programa de El Trece, hablaron al respecto y Paula Varela contó que "La mamá de Holder habría salido de un hotel alojamiento con este chico, el "Chino". Lo cierto es que luego de estos rumores que comenzaron a circular por las diferentes redes sociales y llegaron a los portales, fue el propio Martín Ku quien habló.

Fue en el programa de streaming que realiza junto a su pareja y allí él comentó: "Yo no estuve con nadie, no estuve con Flor (Regidor), no estuve con la mamá de Holder, basta de armar fake. Andan diciendo cualquier cosa", sostuvo el exjugador de Gran Hermano.

Martín Ku decidió hablar de las supuesta infidelidad a Marisol con la madre de Tomás Holder

Mientras él se encontraba hablando del tema, su novia se encontraba muy seria con lentes y no dio ninguna opinión al respecto. Lo cierto es que la crisis existe, ya que Marisol le envió un audio a Martín Cirio (streamer) y comentó que "tuve que ir a trabajar igual, tenía que estar remándola. Pero quien soy yo, no puedo tomarme un avión e irme a México".