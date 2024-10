Fátima Flórez confesó que sufrió luego de separase de Javier Milei: "Tuve que..."

En agosto de 2023, Javier Milei y Fátima Flórez confirmaron su amor. En ese momento, la actriz comentó que era todo "muy reciente" y que estaban en pareja "hace 45 días". Asimismo, afirmó que tenían "una conexión espiritual de otra dimensión", algo real ya que en distintas oportunidades se los pudo ver muy enamorados.

Sin embargo, en abril de este año ocurrió algo inesperado. La artista acompañó al presidente a Estados Unidos, para recibir una distinción de la comunidad judía y reunirse con Elon Musk. Pero cuando la pareja regresó, el mandatario anunció su separación con un comunicado en su cuenta de X (@JMilei).

La actriz y el presidente se separaron en abril de este año.

"Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos. Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente", expresó el presidente en la red social.

A seis meses de este comunicado, Fátima Flórez desde Las Vegas, donde está realizando su espectáculo Fátima 100%, dio una entrevista para el programa Futuro Imperfecto, de Radio Con Vos. En aquel diálogo, la actriz se refirió a sus próximos pasos sobre el escenario y también abrió su corazón sobre su ruptura con Javier Milei.

Flórez se encuentra realizando su espectáculo "Fátima 100%" en Las Vegas.

"Nosotros te queríamos más tiempo de primera dama", introdujo el tema Lorena Maciel, conductora del ciclo. Allí, la artista expresó: "Sí. Mucha gente me quería más tiempo. Fue todo muy rápido".

"Lo atravesé como pude. Obviamente para nadie es tan fácil. No es cierto. No me voy a hacer la superheroína. Obviamente no es que terminás una relación y al día siguiente es 'ay, qué divino está todo, qué divina la vida'. La verdad que no", reconoció Flórez.

Flórez reconoció que le dolió mucho su ruptura con Milei.

"Seamos honestos. ¿Viste que hay gente que al día siguiente sale divina en Instagram? No, no. Yo la verdad que pasé un tiempito triste. Obviamente fue como un sacudón por todo eso lo que significa y tuve que cicatrizarme solita. Venirme acá a Las Vegas solita y con los dolores lógicos. Tratando de salir adelante, que por suerte, gracias a Dios, desde hace un tiempo ya estoy muy recuperada y muy feliz", se sinceró Fátima.

"Con ganas de que aparezcan cosas nuevas. La vida continúa, obviamente y a focalizarse todo en uno, en crecer y evolucionar como ser humano y como artista", comentó la artista, destacando que el focalizarse en su trabajo y el estar varios kilómetros de distancia del líder de La Libertad Avanza la ayudaron a poder sobreponerse. Fátima comentó que no saludó a Javier por su cumpleaños y que respeta su relación con Yuyito González.

"La distancia es muy sanadora, porque además uno empieza a ver desde otra perspectiva todo. Entonces creo que es un trabajo muy bueno para la mente y para el corazón de sanar. Es ver las cosas desde otro ángulo. Creo que es un ejercicio muy bueno", aseguró.

La periodista también le consultó a la actriz si se había comunicado con Javier Milei por su cumpleaños. "Todo súper bien, la mejor de las ondas, pero bueno, no estamos en contacto", respondió Fátima Flórez, mientras mencionaban en el programa la relación que tiene con Yuyito González. "Yo soy hiper respetuosa de cuando una persona está en pareja. Si una persona está en pareja, yo soy lo más respetuosa que hay para mí. No, no va eso de 'zorrear' y esas cosas raras", afirmó.