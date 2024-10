La Mosca presentó un nuevo disco: "Chorrea popularidad y prestigio"

La Mosca, una de las bandas más icónicas de Latinoamérica, está de regreso con el lanzamiento de su esperado nuevo álbum de estudio titulado "Muchachos", disponible en todas las plataformas digitales y también en formato físico. Este trabajo promete deslumbrar a los fans con grandes éxitos y colaboraciones de artistas nacionales e internacionales que aportan un toque fresco y vibrante a cada canción.

El éxito de La Mosca ha sido indiscutible, especialmente con su hit mundial "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar", que alcanzó más de 1,5 mil millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube, consolidándose como uno de los temas más populares mundialmente. Esta canción, que se convirtió en un himno, ha liderado las listas de reproducción estableciendo un récord de transmisión con la mayor cantidad de streams en un solo día en la historia.

El álbum "Muchachos" incluye colaboraciones con artistas de primer nivel, como Gilberto Santa Rosa, La Pegatina, Los Palmeras, Los Enanitos Verdes, y Vilma Palma e Vampiros, entre otros. Con un enfoque diverso que abarca desde el ska y el rock hasta ritmos tropicales, La Mosca ha logrado fusionar estilos que reflejan la riqueza cultural de la música latinoamericana y su conexión con el público internacional.

Guillermo Novellis dialogó mano a mano con MDZ.

Guillermo Novellis, histórico cantante de la banda, dialogó mano a mano con MDZ sobre la importancia de esta canción para La Mosca y contó una divertida anécdota con Diego Maradona.

- ¿Cómo fue hacer este disco con tantos colegas?

- Impresionante. Con todos hemos tocado, con todos hemos tenido charlas. Ninguno nos dijo que no. Y al contrario, nos sobraban intérpretes y nos faltaban canciones. Increíble. Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho estos últimos 30 años de nuestra vida. Cómo hemos construido una carrera. Llegar al respeto de nuestros colegas, el respeto de la prensa.

- Y el cierre épico con Muchachos... ¿qué significó esta canción para ustedes?

- Nos puso en otro lugar, nunca habíamos llegado a algo así. Nosotros tuvimos canciones con millones de visitas, pero Muchachos fue otra cosa, fue transgeneracional, fue transversal. Sabes con qué fantaseo yo, con que un día Paul McCartney estaba viendo un partido del mundial y puso a Argentina, y la escuchó.

- ¿Pudiste conocer a Messi?

- Lo he visto varias veces. Cuando vino a Aeroparque, después estuvimos en River, en Santiago del Estero. Y estuvimos en el cumpleaños de 20 de él. Él nos contrata... Nosotros tenemos cosas maravillosas. Estuvimos en el cumpleaños de 40 de Diego Maradona.

La tapa del nuevo disco de La Mosca.

- ¿Cómo te llamaron? ¿Diego te dijo "Quiero que ustedes toquen en mi cumpleaños"?

- No me acuerdo. Sé que teníamos un show ahí. Me acuerdo que uno de los animadores era la Tota Santillán. Impresionante. Diego se puso mis anteojos. Tenemos fotos con los anteojos.

- ¿Te sale la admiración, lo cholulo? ¿O tratás de controlarlo?

- Trato de controlarlo para no incomodarlos. Tengo una camiseta firmada. Tengo fotos. Tuve varios encuentros casuales con Diego también en distintos lugares. Una vez, con Nalbandián en el pueblo de él, ahí en Córdoba, había un partido a beneficio que jugaba él y Diego al tenis. Nosotros fuimos a cantar en el cierre. Terminé comiendo en la casa de Marcos Ligato, el corredor de Rally, con Diego, Nalbandián, y todos estábamos como chicos, escuchando. Era la época en que Diego estaba divino, flaco, estaba guapo. Nos quedamos todos en silencio escuchando. Yo me acuerdo que le dije que había una anécdota de un jugador de mi pueblo que había jugado con él en Argentinos Juniors, Rubén Giordano que le mandaba saludos. Le digo, "te manda saludos Giordano", "¿Qué Giordano? ¿Rubito? ¡Mandale saludos! Él era el 10 y aparecí yo con 16 años y se inventó esto del cuarto volante. Yo el 10 y él el 11", me dijo. Cuando le contaron a Rubito Giordano que le mandó saludos, fue a mi casa para preguntarme si era cierto.

- Todo eso lo lograron gracias a la música...

- ¿Y sabés cuándo somos agradecidos? Todos los días. Cuando llegamos puntual a los shows, cuando damos todas las notas, cuando incansablemente nos sacamos fotos con la gente, en su momento filmamos autógrafos. Ahí es cuando nosotros mostramos el agradecimiento.