En medio de los rumores, Pampita habló sobre su relación con Martín Pepa: "Me doy todos los permisos"

Carolina Pampita Ardohain parece haber olvidado para siempre a Roberto García Moritán y Martín Pepa es el hombre que habría conquistado el corazón de la modelo. En una reciente entrevista con Intrusos en el espectáculo, ella sostuvo que "Tengo mucha gente amiga que me acompaña mucho y que me parece perfecto que así sea".

Sin embargo, Yanina Latorre dio información sobre el "noviazgo" y sostuvo que "fueron juntos de viaje de egresados y ahí nació algo que nunca se dio. Él estuvo casado, tiene un hijo de 6 o 7 años y la exmujer vive en Estados Unidos, él va y viene todo el tiempo. Siempre que se reencontraban ella estaba de novia o él estaba de novio".

Luego agregó: "Ella camina a Luján todos los años con la mamá de Martín. Él le manda flores absolutamente todos los días, está fascinada. Este sábado en Nordelta, en la casa de Pampita va a ocurrir la presentación formal de él hacia sus hijos", confesó la panelista.

En medio de todo esto, Pampita dialogó con LAM de manera exclusiva y sostuvo que "estoy acostumbrada, se como son las cosas así que no me quejo de nada. Dije que voy a salir a comer, voy a ir al cine, voy a ir a bailar, voy a juntarme con amigos. Es un momento para pasarla bien y me doy todos los permisos", sostuvo.

Pampita habló de su relación con Martín Pepa

Luego agregó: "Me parece una época donde uno puede salir, me invita un montón de gente. Mis amigos me quieren acompañar, quieren que la pase bien y no tengo porque no hacerlo". Cuando el periodista le preguntó si tenía ganas de enamorarse, la modelo expresó que "tengo ganas de estar como estoy hoy, disfrutar de mi familia, de mi trabajo y que me vengan cosas lindas en la vida", cerró.