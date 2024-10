Cande Lecce rompió el silencio tras ser acusada de ser la amante de Moritán

Roberto García Moritán está en el foco de la polémica, no solo por la complicada separación con Carolina Pampita Ardohain, sino también por las denuncias en su contra y también por la información que fue surgiendo en los últimos días sobre que tuvo supuestas amantes con las que engañó a la modelo. Una de las nombradas fue Cande Lecce.

En Socios del Espectáculo, Rodrigo Lussich soltó el nombre de la modelo como una de las posibles amantes que tuvo el empresario. Lo cierto es que hace algunas horas ella salió a aclarar todo a través de sus redes sociales para dejar de lado todo lo que se dice de ella.

"En Socios del Espectáculo me nombraron difamándome, aclaro de antemano que no tengo relación ni vínculo con Roberto, no lo conozco ni tenemos gente en común. Decir que tengo chats, fotos, videos, que me pagaba el alquiler... Qué delirio es ese. Chequen la información antes", comenzó.

El descargo de Candela Lecce tras ser acusada de amante de García Moritán. Foto: Captura de pantalla/ América TV

Luego agregó: "Si no se retractan voy a iniciar acciones legales. Están poniendo mi nombre como tercera en discordia, y en este caso es completamente falso", confesó Candela respecto a los rumores que surgieron en el programa que se emite por El Trece de Buenos Aires.

Mirá el video

Además, en un video sostuvo que "me estoy fumando una que desconozco completamente. Son absolutamente falsas todas las acusaciones que yo tengo. No tengo nada que ver en este tema y les pido por favor respeto", cerró de manera rotunda la influencer que negó ser la tercera en discordia entre Pampita y Moritán.