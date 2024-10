Emilia dio su segundo Vélez y confirma la fuerza femenina en la escena actual

Este domingo Emilia Mernes realizó su segundo show en el estadio José Amalfitani ante más de 40 mil personas que vibraron, bailaron y se emocionaron durante casi dos horas y media de show.

La artista nacida en Nogoyá, Entre Ríos, se presentó en el segundo de sus cuatro recitales en el estadio de Vélez Sarsfield y demostró, al igual que en la primera de las fechas, que es una de las artistas del momento y que lleva la bandera de las mujeres líderes de la escena actual.

Tanto Emilia con sus cuatro Vélez, como Nicki Nicole con sus 9 Movistar Arena, Lali con su constante clamor popular y María Becerra con su gira mundial después de dar dos shows en River, posicionan a las mujeres como las líderes de la nueva escena musical argentina.

Emilia realizó 10 shows en el Movistar Arena y hará cuatro en el estadio de Vélez.

Particularmente en el caso de Emilia realizó un espectáculo muy completo en cuanto a puesta en escena, desenvolvimiento musical, varios cambios de vestuario y un elenco de bailarines de primer nivel para realizar uno de los shows más eximios de la nueva escena.

El carisma, talento, disciplina y absoluta conexión con el público elevó la vara del Tour ".mp3" y demostró que es un fenómeno que no tiene techo y trasciende el Pop, construyendo una identidad que está marcando a una generación.

Tini estuvo de invitada junto a Emilia

Tini fue la sorpresa que coronó la segunda noche en Vélez y en ese momento la ovación se convirtió en uno de los highlights más enérgicos de la primera tanda de conciertos en el estadio.

La Triple T interpretó junto a Emilia, nada más ni nada menos, que “La_Original.mp3”, el himno que forma parte del trascendental álbum de Emilia.

Emilia y Tini cantaron juntas “La_Original.mp3

“Felicitaciones por todo esto, amiga. Gracias por haberme invitado, una vez más. Te admiro mucho, te quiero. Estoy demasiado orgullosa de vos, te lo digo siempre, pero no está de más decírtelo acá arriba del escenario y poder compartir música. Muchas gracias por siempre, siempre, recibirme así.” y con un “Te amo” en simultáneo, ambas cerraron uno de los encuentros más esperados por los fans.

"Los del espacio" también dijeron presente

LIT Killah, FMK, Big One y Duki también dijeron presente en esta segunda noche para cantar juntos Los del espacio, canción que quedó inmortalizada y cada uno canta en sus shows. Nicki Nicole, de gira por México, y María Becerra, con su gira mundial, fueros las ausentes de la noche, pero eso no impidió que la fiesta sea total. LIT Killah, FMK, Big One y Duki junto a Emilia cantaron Los del espacio.

Los del Espacio no fue únicamente un grupo de amigos que se unieron para hacer una canción juntos, sino que fue el sello consagratorio que llegó para romper todos los récords en el pico más importante de la trayectoria de cada uno de los músicos que formaron parte de este hit.

Emilia tiene dos shows más en Vélez

El próximo viernes y sábado la entrerriana volverá a presentarse en el estadio de Vélez Sarsfield para consagrar los cuatro shows con alrededor de 150 mil personas en total siendo un verdadero récord para la joven de 27 años. Quedan entradas para la cuarta fecha.