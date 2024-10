"Es real": la confesión de Lali Espósito en Bendita que sorprendió a todo el mundo

El pasado jueves 26 de septiembre, Lali Espósito estrenó el tema musical Fanático, una canción que ha dado de que hablar por sus indirectas a Javier Milei. Tanto la letra de la canción como el video tienen varias referencias al presidente de la Nación Argentina; y los medios no han pasado por alto estos "palitos".

Este lunes, la cantante visitó Bendita y Beto Casella le consultó sobre su última canción. "Me parecía que era bueno que esta sea la primera canción en salir por el contexto, porque obviamente tenía cosas para decir y no tenía ganas de decirla fuera de la música", expresó la artista.

La cantante en el videoclip de su última canción titulada "Fanático". Créditos: X @alejoa_torres.

"Recibí mensajes mala onda, enfrenté fake news y me gustaba mucho jugar con esto. Hay cosas que son mentiras y hay cosas que son verdad, y me parecía interesante jugar con esa confusión que es tan digna de esta época. Hicimos el chiste del cartel no netamente por los libertarios sino por el hate en general", explicó la actriz, haciendo referencia al cartel publicitario de la cantante que fue vandalizado hace pocos días.

Por otro lado, en su visita a Bendita, Lali Espósito hizo una confesión que sorprendió a todo el mundo. La intérprete de 2 Son 3 reveló su fanatismo por el programa de Casella.

Mirá lo que dijo Lali Espósito en Bendita

"Lo primero que quiero hacer es ir a Bendita. Es real esto. Es lo único que veo en la televisión, con respeto a toda la televisión que tenemos", reveló.

Asimismo, Lali aseguró que le gustaría ser panelista del ciclo.