La contundente foto que compartió Fátima Flórez tras los rumores de un detalle anatómico de Javier Milei

Fátima Flórez llamo la atención de miles de usuarios en las redes sociales al publicar una foto peculiar junto al presidente Javier Milei, donde curiosamente, solo se muestran los pies de ambos.

En la inusual publicación de Fátima Flórez, la atención se desvía de los tradicionales retratos de pareja para enfocarse en una comparativa singular: los pies de ella y del presidente Javier Milei.

"¿Yo calzo 38 y el amigo de los Hendersons?", publicó Florez en la historia de Instagram, haciendo alusión a la comedia estadounidense "Pie Grande y los Hendersons", una película que relata la historia de una familia que se topa con la mítica criatura "Pie Grande" en un bosque.

La historia que subió Fátima Florez a sus redes

La imagen parece ser una respuesta a los memes y comentarios que surgieron en las redes sociales después de que se mencionara en el programa radial "Alguien tiene que decirlo" que Milei tuvo dificultades para encontrar botas de su tamaño para el viaje que hizo a la Antártida.

“Hay un gran problema, parece, con el tema de las botas de la Antártida que va a usar Milei. ¿Vieron que tenés que usar el traje naranja y las botas? Calza 37 y no hay de ese tamaño”, detalló la periodista María Isabel Sánchez, que recordó su viaje al gélido continente: "Me consta, porque cuando fui, no había de mi talle tampoco y tuve que usar unas botas número 40. Me iban enormes, casi no podía caminar. Hice una caminata hacia el mar congelado y a la vuelta no podía subir”.

Esto comentario generó rumores sobre el tamaño de los pies de Javier Milei, llevando a especulaciones y bromas en las redes.