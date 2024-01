Jonatan Viale, acusado de plagio por el nombre de su nuevo programa

Jonatan Viale se prepara para su debut en la pantalla de TN. Hace algunos días, Marina Calabró había adelantado en Radio Mitre la fecha de inicio del nuevo programa del periodista, señalando que sería el 1 o 5 de febrero. "Van a articular en función de la competencia, depende cuando largue programación La Nación", señaló la panelista.

Mientras tanto, en TN ya comenzaron a pasar una promo sobre el nuevo ciclo de Jonatan Viale con un video que adelanta cómo el periodista se prepara para encarar este desafío profesional. "Hay muchas maneras de ver las cosas, de entenderlas y de contarlas, pero la realidad es una sola. ¿Cómo la ves? Jony Viale llega a TN con un programa para abrir los ojos bien grandes", remarca el locutor en el anuncio.

El nuevo programa de Jonatan Viale en TN comienza con el pie izquierdo.

Nombre y polémica

Sin embargo, no todo es color de rosas para el debut de Jonatan Viale, tras su pase de LN+ a TN. Es que el periodista Gabriel Sued le remarcó a Viale que "Cómo la ves" es el nombre de su ciclo en la radio y las redes estallaron. "Hola, Jonatan. Soy Gabriel Sued, conductor de #CómoLaVes. Es el nombre del programa que hacemos en Futurock desde marzo de 2022. Es el mismo nombre que le pusieron a tu nuevo programa en Todo Noticias. No lo sabían, quizás", señaló.

Sued quiso poner paños fríos a la situación y remarcó: "No creo que haya habido mala voluntad. Pero ahora que ya lo saben...". Además, horas más tarde, el periodista contó que Jonatan Viale se comunicó con él. "Me llamó Jonatan Viale, se disculpó. Él no estaba enterado. Se lo agradezco", expresó el conductor.

Finalmente, el periodista Nacho Rodríguez, en su cuenta de X, reveló que las autoridades de TN optaron por hacer un cambio en el nombre del ciclo que ya estaba promocionado. "Jonatan Viale llamó a las autoridades de TN para que le cambien el nombre de su nuevo programa, ya que desconocía de su existencia. Aparentemente se cambiará el nombre y así no tener conflictos con nadie", remarcó.