El video de Marley y La Negra Vernaci, envueltos en un tenso episodio tras la despedida teatral de Susana Giménez

Marley y La Negra Vernaci protagonizaron un tenso episodio con la prensa tras la despedida de Susana Giménez de los escenarios teatrales. Según lo que contó el periodista Gustavo Descalzi desde Punta del Este, el conductor habría roto equipos de trabajo a los cronistas, y la situación fue extremadamente confusa.

En el video que compartió el portal Farándula Show se ve cómo Marley primero choca contra el comunicador que intentaba entrevistarlo, mientras luego tanto él como La Negra Vernaci intentan evitar las preguntas y cámaras de los trabajadores de la prensa.

"Se me salió el zapato. No pasa nada", expresa inicialmente Marley tras trastabillar y caer al suelo cuando interceptó al notero que entrevistarlo. "Estabas como loco. ¿Qué pasó? No estuvo bueno, en serio te digo. Parecía un chiste. No sé qué pasó", retrucó el cronista.

Acto seguido, Marley volvió a ingresar al recinto donde se presentó la obra de Susana Giménez, mientras que La Negra Vernaci tildó a sus colegas de la prensa de "pesados", se negó a dar declaración alguna y tapó su rostro de las luces de las cámaras.

Sobre el tenso momento, Gustavo Descalzi disparó: "Uno lo conoce a Marley hace muchos años. Primero estuvo escondiéndose como un cobarde. Cuando terminó el espectáculo todo mundo quería una nota con él, pero Marley se escondió detrás de la puerta. Nunca había visto un acto de cobardía como ese. Vernaci fue una irrespetuosa ninguneando a toda la prensa de Uruguay. Tortonese en vez de parar y decir qué le pareció el espectáculo, caminaba y decía que estaba perdido. Algo que no estuvo nada bien".

El notero aseguró que quería saber la opinión de Marley sobre cómo vio a Susana Giménez en su última función teatral, pero no obtuvo respuesta. "Se pone en estrella y me dice 'tengo que ir a grabar un reality. Me están esperando'. Le dije que parara un poco, que bajara un cambio, estaba acelerado de más. No sé qué le pasaba", remarcó el periodista.

Finalmente, el comunicador cargó contra Marley al acusar: "Estaba como loco. Nos rompió el equipo, la computadora y la cámara"..