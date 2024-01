Jonatan Viale contó todo sobre su distanciamiento con Eduardo Feinmann

La dupla entre Jonatan Viale y Eduardo Feinmann marcó un antes y un después en la pantalla de LN+. Los periodistas compartían el pase entre sus programas, ciclo que cosechaba un gran número de rating para la señal de noticias. Sin embargo, con el pasos del tiempo, rispideces entre ambos terminaron con el fin del segmento y acusaciones cruzadas.

Ahora, Jonatan Viale visitó 'Mañanísima', ciclo que conduce Carmen Barbieri en El Trece. En ese contexto, la capocómica expresó: "Ustedes dos hacían una dupla genial", comentario al que el periodista contestó, de manera contundente: "Gran dupla, pero bueno, pasó. Está todo bien, ya pasó".

Consultado por su pelea con Feinmann, Jonatan Viale fue punzante: "Yo no me peleé, no hay tiempo para pelearse. Acto seguido, Barbieri acotó: "No se puede pelear uno con Feinmann". Comentario al que Viale respondió: "No, si te peleás, sonaste", remarcando el fuerte carácter que tiene su colega. Si bien ninguno de los dos quiso volver a referirse al tema, lo cierto es que la relación entre ambos se rompió y ahora estarán en señales que competirán.

Jonatan Viale visitó 'Mañanísima' y deslizó algunos comentarios sobre su colega.

Viale se prepara para su llegada a TN

Tras su paso por Telefe y un exitoso ciclo en LN+, Jonatan Viale comenzará su 2024 en el ámbito laboral en un nuevo ámbito. Es que el periodista se sumará a las filas de TN desde febrero y ya comienza a diagramar su desembarco a la pantalla con un equipo de especialistas que lo acompañarán.

A Nicolás Wiñaski, quien confirmó que será parte del ciclo de Jonatan Viale, se suma una reconocida periodista que ya firma parte de TN. Se trata de Cecilia Boufflet, la periodista de economía que fue parte de 'Una vuelta más', programa de Diego Sehinkman. Cabe recordar que el ciclo de Viale se sumará a la grilla del canal, todos los días de 21 a 22 h.