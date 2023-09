Quién es Milca Gili, la supuesta nueva novia de Benjamín Vicuña y amiga de Silvina Luna

En los últimos días se conoció que Benjamín Vicuña habría iniciado un nuevo romance en su vida. La mujer en cuestión sería una empresaria llamada Milca Gili, amiga de Silvina Luna y ex pareja de Luciano Pereyra.



La joven rubia de 39 años, que cobró notoriedad pública hace unos años por su relación con el cantante, se dedica al mercado inmobiliario y sería la nueva conquista del actor chileno, según revelaron en Socios del Espectáculo.

Milca Gili, la supuesta nueva novia de Benjamín Vicuña, era muy amiga de Silvina Luna.



Milca Gili viene atravesando días muy tristes por el fallecimiento de Silvina Luna, con quien tenía una fuerte amistad y con quien había pasando muchos momentos. Incluso, su despedida en las redes sociales había sido muy conmovedora.



“Siento que me mirás a los ojos y escucho las palabras que me estarías diciendo. Hiciste que me ame más y que sea natural dar amor. Me pedías abrazos, ese contacto nuestro era tan importante y es lo que más extraño de vos. Te hiciste amar, porque vos eras amor”, escribió junto a una foto con Silvina Luna.



En cuanto a su vida, Milca Gili, la supuesta nueva novia de Benjamín Vicuña, es escritora además de empresaria inmobiliaria. Hace poco tiempo lanzó su primer libro, titulado “Oscura”. Además, hace actividad física variada y practica yoga.

Por su parte, en Socios del Espectáculo contaron que Benjamín Vicuña y Milca Gili se conocieron en noviembre de 2022 y recién tuvieron un primer acercamiento en mayo de este año. Antes de que el actor volviera a República Dominicana, donde se encuentra filmando una película, se reencontró con la joven rubia.



“Se conocieron en un campo de polo en noviembre de 2022. Tienen amigos en común. En el mes de mayo hubo una especie de algo. Pero ellos lo negaron. Alguno de los dos le contó a sus cercanos que la están pasando bien, que se llevan bien y que tienen muchas cosas en común”, contó Adrián Pallares.

