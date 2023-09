Unicornio, una película para reflexionar con escenas muy jugadas, llega a los cines

El próximo jueves 28 de septiembre llega a los cines de todo el país Unicornio. Esta película, dirigida por Natural Arpajou, es protagonizada por Nancy Dupláa, Carolina Ramírez, Sofía Dieguez y Camila Azul Sosa, junto a un prestigioso elenco y a la música original de Julieta Venegas y Lucy Patané.

El filme narra la historia de cuatro mujeres convergen en un barrio de Buenos Aires. Una de ellas usa su cuerpo como escudo para intentar escapar de un padre abusador. Otra cree no ser lo suficiente joven, inteligente ni linda y hunde en el alcohol los dolores de un amor a medias. La tercera, una mujer trans que observa cómo se derrumba lo que logró construir a través de la erosión de un mal amor. Y la más chica, quien sufre violencia intrafamiliar justo cuando empieza a enfrentarse a su primer amor.

"En un verano intenso, se acompañan y se descubren unas a otras. Se reflejan mutuamente, se quieren, se ayudan, se pelean. Y un día, cuando un hecho rompe más de la cuenta a una de ellas, casi por instinto se descubren juntas y entrelazadas. Tal vez el amor tiene la forma que ellas crearon en su pequeña manada. Y lo que no pueden decir de otra manera, lo dicen cantando", reza la gacetilla de esta propuesta.

Nancy Dupláa, Carolina Ramírez, Sofía Dieguez y Camila Azul Sosa protagonizan Unicornio.

El elenco lo completan Jhon Narváez, Richard Waggener, Guido Ledesma, Bimbo Godoy, Nicolás Pauls, Susana Varela y Sebastián Francini.

MDZ dialogó mano a mano con dos de sus protagonistas, Carolina Ramírez y Sofía Dieguez, y con Nicolás Pauls y Susana Varela en donde contaron las emociones que les provocó esta película que cuenta cuatro historias crudas.

Sofía Dieguez explicó que "hemos pasado cada una de nosotras por los estados de estas cuatro mujeres, con alguna te identificas. El aprendizaje que me queda es que el foco del amor no solamente tiene que estar en la pareja, sino que el amor pasa por un montón de otros lugares y lo importante que una infancia sea bien querida y abrazada, porque una infancia que crece abrazada hace un adulto menos roto"

"Desde el minuto uno que te entregan un personaje estás pensando ¿cuál es la historia que tenés para contar? ¿Cuál es la lucha que tienes que emprender? Esta es una lucha que va más allá de un personaje, es una lucha colectiva, es una lucha de todo un movimiento que está mostrándose cada vez más y que está encontrando estos espacios para poder mostrar su esencia y un lugar también tan importante que es la sororidad", reflexióno Carolina Ramírez, reconocida popularmente por su papel protagónico en La Reina del Flow.

"Cuando leí el guión me llevó a muchos lugares, me llevó a mucha tristeza, a sentir mucha desolación, a un clima de mucha opresión. No digo oscuro, pero sí sordido, y al mismo tiempo de mucha alegría y esperanza. Entonces, que me haya producido todo eso un guión, fue la muestra más elocuente de que tenía que zambullirme a hacer la película", recordó Nicolás Pauls que hace de pareja del personaje de Sofía Dieguez.

El personaje de Susana Varela, quien hace de madre de Camila Azul Sosa, es de una mujer oscura, muy insegura y que desconfía hasta de su propia hija. "Yo la justificaba para poder construirla y entendía que ella había sido mal querida, maltratada y denostada en condiciones muy tremendas de vida. Entonces también hay algo en la que yo empatizo porque es muy difícil cuando uno ha sido maltratado poder amar porque es un sentimiento que vos no podés reconocer", contó sobre cómo fue armar su personaje.

Unicornio es una película con un interesante guión en donde los diálogos y las escenas dejan al espectador reflexionando sobre el amor y la amistad. Entre la crudeza del desamor hay algunas escenas jugadas en donde expone al máximo la actuación de Carolina Ramírez y de Sofía Dieguez, que tienen dos de las escenas más fuertes de la película. Carolina Ramírez tiene varias escenas impactantes.

Sofía que tiene otra escena de desnudez confesó que "en el momento me asusté un poco, dije demasiada exposición, pero después le dije a Natu que era necesario. Fue muy importante haberme sentido acompañada por mis compañeros porque una se siente contenida en un momento de tanta exposición".

Carolina, que también tiene escenas muy jugadas, explicó que "he tenido una relación con mi cuerpo como un instrumento de trabajo fundamental, pero aceptarlo, y sobre todo nosotras las mujeres, es todo un proceso. Este trabajo particular me ha hecho sentir muy orgullosa porque realmente me gusta mucho lo que veo ahí, pero también porque es el resultado de un trabajo que se hizo previamente".

"Creo que la posibilidad de actuar te hace ir a lugares que no tienen que ver con vos y el actuar te lleva a dejar de ser un rato vos. Entonces, me gusta más a veces hacer personajes que no tienen nada que ver conmigo que personajes que sí", dijo Nicolás Pauls por su parte.

Susana Varela invitó al público a ver la película para que "pueda reflexionar sobre esas relaciones, que mire cuáles son las palabras, cuáles son las que más le impactan, porque seguramente esa que les impacta es porque están reflejando algo de su pensar".