La decisión de Jorge Lanata y El Trece sobre PPT tras un mes de ausencia del conductor

Tras un mes de ausencia en la televisión y múiltiples especulaciones sobre el destino de su programa, Jorge Lanata y El Trece tomaron una decisión sobre PPT. Tras un paréntesis de forzada interrupción por razones de salud del conductor, el ciclo regresa este domingo 24 de septiembre a las 22 a la pantalla chica.

Jorge Lanata atravesó un difícil momento, con una internación durante algunas semanas en la Fundación Favoloro. Una infección orinaria dervió en una serie de complicaciones, producto del historia de salud del legendario periodista. Y ahora, tras una semana de haber regresado al aire de su programa en Radio Mitre, PPT también vuelve justo a un mes de las elecciones presidenciales.

Durante este tiempo, desde El Trece habían optado por suspender las emisiones de PPT hasta que Lanata estuviera recuperado. En su lugar, frecuentemente el canal programó taquilleras películas para cubrir el espacio del prime time de los domingos.

En su retorno a la radio, Jorge Lanata admitió que esta fue una de sus internaciones más complicadas, y reflexionó: "Fue peor que el trasplante, que es otro tipo de quilombo. Lo que va a pasar es lo que tiene que pasar, vas preparado. Acá no hay plan. En un momento estuve asustado. Fui y volví de la terapia varias veces, me asusté cuando pensé ‘¿cómo sigue esto?’".

Jorge Lanata volvió el lunes al aire con su programa radial. Foto: Cortesía Radio Mitre.

Por ultimo, en su regreso a la radio, Lanata enfatizó: "Mi mensaje universal después de todo esto es que garch... todo lo que puedan, quiéranse, no pierdan el tiempo. Ya sé que suena a discurso hippie pero no lo es. Es así, no hay tiempo, es la vida y la muerte".