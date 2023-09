Gloria Carrá contó lo que nunca dijo de su ex pareja Luciano Cáceres que la llevó a separarse

Gloria Carrá es el ejemplo viviente de el amor después del amor. Aquella frase que Fito Páez inmortalizó para contar su propia historia, en el caso de la actriz se ve reflejada luego de su escandalosa separación de Luciano Cáceres y su actual relación con Ignacio Levy.

Ambos actores se conocieron en 2008 mientras protagonizaban la obra de teatro La Felicidad. Su amor duró hasta 2015, cuando de un día para otro Luciano abandonó el hogar familiar y, aunque trascendió que su separación fue buenos términos, al poco tiempo se desató una guerra.

Ni la hija que tienen en común bastó para llegar a un acuerdo y Gloria decidió ir a fondo con todo el peso de la ley. Denunciando a su ex por el incumplimiento de la cuota alimentaria y demás irregularidades, pasaron de ser dos personas que se amaron a dos almas enfrentadas.

Gloria soltó una revelación muy fuerte de su ex pareja.

Pasada casi una década de aquel torbellino, Carrá habló por primera vez de Cáceres. Al no guardar un grato recuerdo de su ex, utilizó una polémica frase para no sólo referirse a él, sino que también al vínculo que mantuvieron durante siete años.

“Su energía y la mía no tienen nada que ver. Todo eso fue como otra vida”, deslizó la actriz. Esa dolorosa y mala experiencia que ella vivió le sirvió en grandes aspectos; Gloria entendió que era hora de darse un respiro, encontrar claridad en su panorama y poder seguir adelante para sanar.

Fue así que durante la pandemia de 2020, mientras ella protagonizaba Sex, la obra de teatro de José María Muscaria, comenzó a relacionarse con su actual pareja. Lo curioso de esto es que mantuvieron una larga vinculación virtual hasta que finalmente se animaron a dar el paso de conocerse.

“Se hacía rarísimo cortar la conversación diciendo ´bancame que voy a trabajar y vuelvo´, mientras me ponía el body el portaligas. No podíamos dejar de escribirnos. Nos latía fuerte el corazón y todavía no nos habíamos visto... ¡No nos conocíamos!”, confesó Gloria, quien hoy se encuentra muy enamorada y feliz.