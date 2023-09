Gian Marco llega al Teatro Gran Rex con un repaso de sus 30 años de carrera

Gian Marco se presentará este domingo en el Teatro Gran Rex haciendo un repaso por sus 30 años de carrera. El artista, ganador de tres Latin Grammys, 15 nominaciones, es sin dudas el más importante cantautor peruano a nivel internacional y uno de los más grandes de Latinoamérica. Ha logrado el mayor reconocimiento y prestigio en el mundo de la música hispana.

Las canciones de este versátil artista han sido interpretadas por grandes figuras internacionales y ha compuesto grandes e inolvidables temas para algunos de ellos, como: Gloria Estefan, Alejandro Fernández, Marc Anthony, Fonseca, Diego Torres, Mandy Moore, India Martinez, Carlos Rivera, Emmanuel, Manuel Mijares, Pandora, Soraya, Paulina Rubio, OV7, entre otros.

Es embajador de Unicef y su poder musical llega hasta tal potencia que en agosto de 2019 fue el invitado a ser el encargado de cerrar la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019 ante miles de asistentes y millones de espectadores en todo el mundo desde el Estadio Nacional.

Gian Marco ha grabado canciones con varios artistas argentinos como Diego Torres, Abel Pintos y la gran Mercedes Sosa.

MDZ dialogó mano a mano con Gian Marco previo a su presentación en Argentina y con mucha simpatía recordó su último paso por el país, su encuentro con Mercedes Sosa y su "hermandad" con Diego Torres.

- Después de 6 años volves a Buenos Aires...

- Así es y estaremos cantando estos dos discos que no he tocado en los últimos años y un sencillo con Mike Bahía y hace un mes salió un sencillo con Rubén Blades. Nosotros nos dedicamos a construir una atmósfera diferente con los instrumentos que ves en el escenario.

- En estos 30 años has tenido varias nominaciones a premios... ¿Trabajas para ello? ¿Cómo influyen en tu carrera?

- Cuando recién se hicieron los Grammys Latinos en el año 2000, pensamos en que bueno estaba la posibilidad de ganar un Grammy Latino, pero en mi caso no me he dejado conquistar ni seducir por eso, porque sí, te puede seducir bastante y entras en una suerte de competencia contigo mismo y con los demás. Los Grammys tienen una importancia bastante grande en el sentido de que te permiten ser nominado, te permite promover, así te lo ganes o no, si te permite promover tu trabajo y eso sí es importante. Es como cuando va a ser una película y estuvo nominada al Oscar. Obviamente dentro del currículum es importante.

- ¿Cómo fue trabajar junto a Rubén Blades?

- Increíble, es una eminencia absoluta de la música latinoamericana a quien admiro mucho. Para mí fue como enviarle la tarea al profesor porque cuando tú te das cuenta de que está cantando una canción que tú escribiste, es como un gol de media cancha, es algo muy importante. Me hizo el contacto Diego Torres que es como mi hermano menor, es un ser entrañable. Le escribí a Rubén, le mandè la canción, me respondió increíblemente y apareció este dueto que es para mí un regalo. Gian Marco grabó una canción con Mercedes Sosa.

- ¿Cuál es la conexión que sentís entre los artistas de Latinoamérica?

- En mi caso tengo mucho más afinidad o influencias por la música Argentina. Incluso en el año 96 tuve la bendita suerte de grabar un dueto con Mercedes Sosa, que eso para mí es también un highlight en mi carrera, algo importantísimo. Recuerdo una gran conversación que no olvidaré nunca. Ella ya estaba en un momento de serenidad absoluto, ya una señora grande, con una sabiduría total, con la sabiduría del exilio y con la sabiduría de muchas cosas.

- ¿Cómo te llegó esa propuesta de Mercedes Sosa?

- Yo estaba haciendo el disco con Lucho González, quien es peruano, pero vivió acá mucho tiempo. Él estaba tocando en ese momento con Mercedes y tenían una gira en Punta Arenas, algo así, y cuando estábamos produciendo el álbum mío me dijo voy a preguntarle si quiere hacer un dueto contigo. Me dijo que sí y lo grabamos en Chile porque ella estaba de gira a Santiago. Yo no sabía ni cómo saludarla, si abrazarle, hacerle reverencia, darle la mano. Fue una mujer entrañable, ha sido absoluta, maravillosa.

Mercedes me dijo "mijo, cuando uno tiene cierta cantidad de dinero en la cuenta, no le puede lanzar consignas al pueblo". Siempre fue muy sabia y muy comprometida con la sociedad

La música es un bálsamo para muchas personas. Cuando te das cuenta de que la música sana también te hace recordar que te lleva a lugares especiales de tu niñez, de tu adolescencia, de tu presente. Yo la verdad es que soy muy afortunado de haber elegido una carrera como la que elegí

- ¿Cómo fueron esos comienzos?

- De chiquito, empiezo a escribir a los 14 años, pero ya profesionalmente, trabajando en la música, tocando en bares a los 17. Yo creo que dejé que la vida me sorprenda y nunca perdí mi capacidad de asombro. Hasta el día de hoy siempre pregunto, por ejemplo ahora que toco en el Gran Rex si la gente vendrá a verme. Es muy probable que haya un sector grande de la población que me conozca por mis obras escritas, pero que muy pocos me conocen como artista y en ese sentido me siento súper afortunado porque tengo un motivo más para venir.