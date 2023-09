En qué anda Alberto Martín, el "amor" de Carmen Barbieri que no pudo ser

La historia de Alberto Martín y de Carmen Barbieri, grandes amigos desde siempre, podría haberse llamado “el amor después del amor”. Pero, al menos hasta ahora, esa suerte de romance que nació desde el más profundo compañerismo, haciendo temporada en Mar del Plata y los dos ya viudos, no se concretó.

Alberto Martín tiene 79 años, once más que Carmen, y su rostro está ligado a la historia de la televisión, del cine y del teatro argentino. Es fanático de Racing y actualmente disfruta de lo que más le gusta: una buena obra teatral, una rica comida, las bondades de Mar del Plata y el fútbol.

Barbieri y Martín, en una de sus incontables cenas de a dos. Instagram Alberto Martín.

El actor tuvo una pareja de largo aliento: fueron 47 años junto a Marta, su esposa, que murió en junio de 2018 tras padecer esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que la tuvo postrada durante una década. Poco tiempo después de la viudez de Alberto, a Carmen Barbieri le tocaría despedirse de Santiago Bal, en diciembre de 2019.

La muerte del capocómico afectó a Carmen, quien lo acompañó hasta sus últimos días, a pesar de que estaban separados desde 2011. Y en el verano de 2020, antes de estallar la pandemia, Barbieri y Martín se reencontraron en La Feliz, donde trabajaron juntos en la obra 20 millones.

EL actor visitó a su amiga a su programa Mañanísima. Instagram Alberto Martín.

Ese enero pasaron cosas entre los dos, una química especial que nació en el escenario, cuando al comediante se le ocurrió darle un breve beso en la boca a su partenaire en la última escena. “A partir de ahí, el beso se lo di todas las noches y me empezaron a pasar un montón de cosas. Y con eso no supe bien qué hacer”, confesó Alberto en una entrevista, en 2022.

El hombre quedó confundido ante las nuevas sensaciones. “Lo primero que pensé fue: Carmen no es una mujer para un touch and go, no se merecería algo así. A lo mejor yo fui demasiado prudente o cuidadoso o miedoso”, señaló sobre lo que podría haber pasado de animarse a dar un paso más.

La rutina de a dos que empezó en Mar del Plata

“Por eso todo quedó ahí. Hoy pienso que probablemente ella esperaba que yo avanzara. Tal vez por ser demasiado respetuosos nos perdimos vivir una gran historia de amor”, indicó, a la distancia, al recordar la rutina que se dio en aquella temporada, cuando los dos empezaron a cenar juntos todas las noches.

Los actores fueron inseparables durante la temporada 2020 cuando coincidieron en la obra 20 millones. Instagram Alberto Martín.

“Al finalizar uno de los últimos ensayos nos encontramos, de repente, solos en el hall del teatro. El resto del elenco ya se había ido y entonces decidimos ir a cenar por nuestra cuenta. Esa podría ser la primera imagen de una historia...”, rememoró.

“A partir de aquel momento, salvo cuando teníamos compromisos personales impostergables, comimos juntos toda la temporada. Conversábamos y conversábamos y así empecé a enterarme de cosas de ella, por boca suya, que no sabía”, dijo, sobre esta historia que podría continuar, si ellos así lo desean.