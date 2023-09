Fabián Gianola presentó a su novia tras ser sobreseído por abuso sexual

Luego de meses de mantenerse en el más bajo perfil, resguardado de los flashes y de las cámaras, Fabián Gianola volvió a mostrarse en la noche porteña junto a su novia, una joven llamada Florencia con quien está a punto de celebrar un nuevo aniversario.

Fabián Gianola y Florencia están juntos desde hace dos años y en los últimos días se animaron a disfrutar de una salida teatral, a pesar de que sabían que era probable encontrarse con prensa. La pareja fue a ver la obra Divina familia, protagonizada por Viviana Saccone y Fabián Vena, y a la salida del show accedieron a hablar con Intrusos.

Sobreseído en tres de las cuatro causas por abuso sexual que le inició la actriz Fernanda Meneses, Gianola deberá ir a juicio oral en febrero de 2024. Mientras deja ese tema polémico en manos de su abogado, el actor disfruta del tiempo libre con su novia, quien no dudó en definirlo como una gran persona.

“El 21 de septiembre cumplimos dos años, convivimos”, confió el ex TVR, con una sonrisa en el rostro, antes de cederle la palabra a Florencia. “Es un hombre maravilloso, la verdad, me hace muy feliz, es muy compañero. Me conquistó por la buena persona que es”, indicó la morocha.

Florencia, la novia de Fabián Gianola. Captura TV.

Además, la novia de Gianola destacó lo mucho que se ríe con su compañero de vida y lo clave que fue el humor a la hora de conquistarla. “Nos la pasamos riendo. Son todas risas desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir”, aseguró ella.

En tanto, el artista indicó que ya está evaluando propuestas laborales para la próxima temporada teatral luego de un largo parate a raíz de las investigaciones por presunto abuso sexual en las que quedó involucrado. Como sea, el 8 de febrero Fabián Gianola deberá presentarse en el juicio oral que le inició la locutora Viviana Aguirre.

Fabián Gianola y su novia Florencia fueron al teatro. Captura TV.

En octubre de 2022 se conoció el rostro de la novia de Gianola tras la filtración de unas fotos de la pareja. "Fabián está de novio con Florencia, así se llama la pareja que en algún momento de este año trascendió la información de con quién estaba, incluso se habló de un viaje que hicieron juntos, me llegó una imagen donde se los ve disfrutando de una noche en un restaurante”, contó Juan Etcheyoyen en Mitre Live.