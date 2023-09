El descargo de Martín Salwe tras la polémica broma a Silvina Luna

Martín Salwe compartió con Silvina Luna la última edición de El Hotel de los Famosos (El Trece). Además de competir, los participantes mantuvieron un fugaz romance durante parte del reality.

En este contexto, y tras el fallecimiento de la modelo, el influencer participó de una entrevista en Estamos Okey (América TV), donde reveló el enorme gesto que tuvo Silvina con él.

"Me ayudó en algo muy importante que lo hablé en El Hotel de los famosos. En el día libre, cuando no había grabación, yo le conté que me costaba mucho acercarme con palabras de afecto a mi papá, y ella, que tiene un pasado familiar tremendo con la muerte de sus dos padres, me dijo ‘Aprovechá que los tenés vivos, que están con vos y viven a cinco cuadras de tu casa’", recordó el actual participando del Bailando 2023.

Martín Salwe y Silvina Luna durante su participación en El Hotel de los Famosos.

Pero lejos de generar empatía, las redes se colmaron de mensajes de repudio a la broma que le hizo dentro del hotel. Recordemos que mientras Silvina participaba del reality ya sufría de dolores corporales y complicaciones en su estado de salud. Incluso, tuvo que dejar el concurso por sus graves complicaciones de salud.

Fue durante su participación en el juego que Martín le hizo una broma a la modelo, colocándole sal en la pava que se encontraba en su habitación. Al ver que muchas personas volvían a recordar el episodio, Martín decidió emitir en sus redes sociales un breve descargo al respecto.

"En ese momento no sabíamos todo lo de la sal, la producción tampoco, si no jamás lo hubiésemos hecho y la producción jamás lo hubiese permitido. Menos aún televisarlo. Fin, este es mi último tweet al respecto", expresó al citar el clip de lo sucedido en el reality.