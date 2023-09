Revelan el verdadero motivo por el que Silvina Luna decidió operarse con Aníbal Lotocki

A semanas del fallecimiento de Silvina Luna, desde los medios hay un esfuerzo por analizar los daños en la salud que pueden generar las intervenciones estéticas que son llevadas a cabo sin la pertinente responsabilidad profesional. En este sentido, una Ximena Capristo reveló el verdadero motivo que llevó a la actriz a operarse con Aníbal Lotocki.

En diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), la entrevistad se sinceró sobre la razón que llevó a la fallecida modelo a someterse a un cirugía retocar sus glóteos y muslos, en medio de las presiones sobre los cánones de belleza que se requerían hace años para estar en los escenarios.

Ximena Capristo se sinceró sobre el omento en que Silvina Luna decidió que Aníbal Lotocki la intervenga. "Vino una chica con una cola espectacular. No la voy a nombrar porque no dijo que se había operado la cola, e hizo un desfile. La cola era espectacular. Nosotras nos preguntamos: '¿quién te hizo la cola?'. Ahí Silvina aún no se había hecho nada", comenzó relatando Ximena Capristo.

Aníbal Lotocki recibió denuncias de algunas conocidas figuras del espectáculo. Foto: Captura video.

Las palabras de la exintegrante de Gran Hermano dan cuenta de los parámetros exigidos en ese entonces en el mundo del espectáculo. "Estaba la idea de que si tenías tetas grandes, ibas a facturar más. Con Silvina arrancamos juntas después de Gran Hermano. Muchas veces te condicionaban", reconoció Capristo sobre los condicionamientos que atravesaban en ese entonces las modelos y actrices.

Silvina Luna atravesó los condicionamientos de productores y empresarios del mundo del espectáculo. Foto: Instagram @silvinalunaoficial.

Además, la amiga de Silvina Luna remarcó: "Lamentablemente, el medio estaba contaminado de productores, de empresarios, que te sugerían que si no te las hacías, no te contrataban". Y también destacó cuál fue el momento en que apareció Aníbal Lotocki como cirujano de algunas figuras.

"A Aníbal Lotocki lo trajo Pamela Sosa, ella vino a Bravísima y todos querían su cola", contó sobre el cuestionado profesional señalado como responsable del trágico desenlace de Silvina Luna.