Noelia Pompa explicó por qué volvió a la Argentina luego de vivir 7 años en España

Noelia Pompa alcanzó su pico de fama al convertirse en bicampeona en Bailando por un Sueño 2011 y 2012 junto a Hernán Piquín. Su participación en el certamen conducido por Marcelo Tinelli le significó un cambio rotundo en su vida profesional. Luego de trabajar como actriz y bailarina en varios espectáculos de Flavio Mendoza, decidió radicarse en España para continuar con su carrera profesional.

Ahora, tras siete años, Pompa regresó a la Argentina. Uno de los motivos más importantes que la llevaron a tomar semejante decisión fue su convocatoria a la nueva edición del Bailando. En este sentido, la artista fue entrevistada en Intrusos (América TV) donde habló de todo.

Pompa junto a Piquín.

"La verdad, no iba a venir. Un día subí un video muy casero, sin pretensiones, en mi casa. Y Marcelo me escribe con una invitación y me dice ‘tenés que volver’. Y mi corazón, en una respuesta emocional, dijo que sí. Nunca dejé de bailar", se sinceró.

"Esta vez me lo quiero tomar más tranquila, pero siempre se siente esa adrenalina cuando estás en la pista. Aparte tengo un equipo re joven, que me traen esa energía muy renovada", agregó Pompa.

A la hora de hablar sobre su experiencia en España y por qué tomó la decisión de volver, aseguró: "Fue maravilloso y enriquecedor. Pero necesitaba un poco de mi tierra, mi familia, mi viejita que me abrace. Cuando tomé la decisión de venirme a España estaba bastante mal, con ataques de pánico. Ahora por suerte ya no aparecen".