Lolo Fuentes, el ex Miranda, reveló por qué se peleó con Ale Sergi y Juliana Gattas

Siempre quedó la duda instalada respecto a los factores que incidieron para esa escisión, a esa salida intempestiva que generó un vacío en Miranda. Finalmente, Lolo Fuentes apareció en el plano público para contar su verdad, para explicar los motivos de su renuncia.

En una visita a Intrusos, el famoso guitarrista abordó en profundidad toda la historia de esa pelea con Ale Sergi y Juliana Gattas, que derivó en su partida de la agrupación de pop más exitosa de los últimos tiempos en la industria de la música argentina.

Respecto a su relación con los cantantes y los rumores de una batalla campal, el artista contó: “La verdad que no terminó mal entre nosotros. Si hablamos de la actualidad, está todo re bien”. Una reflexión inesperada, con la que derribó las versiones.

Y en cuanto a esa situación problemática, a las circunstancias que tallaron para tomar la decisión de irse, Lolo narró: “Lo que sucedió, sucedió hace muchos años, en el 2013. En su momento, hubo un montón de movidas. Nos separamos de la banda, llegó todo a su fin en su momento”.

Y aportó algunas señales sobre algunos chispazos, algunas discrepancias que incidieron. “Había diferencias, es como todo. Todos trabajamos en el medio, algunos actúan, otros conducen...”, aseguró Fuentes en diálogo con Florencia de la V en América.

Lolo Fuentes en su época de exito con Miranda.

Con muy buena onda sobre sus ex compañeros, Lolo describió el cambio que vivieron todos con el éxito: “Ale, Juli y yo éramos tres chicos de barrios, que comenzamos a trabajar y después pasamos a ser ídolos en todo Latinoamérica. Yo los amo porque me cambiaron la vida y yo a ellos”.

Y para cerrar, el guitarrista dejó la puerta abierta a una posible reincorporación a Miranda: “Puede ser, ¿por qué no? Ale sabe que está todo bien con él. Yo siento todas cosas lindas porque a mí me cambiaron la vida. Pasa el tiempo y uno crece. Yo me acuerdo del amor y de las cosas buenas que pasaron”.