Virginia Gallardo se sinceró sobre su vínculo con Javier Milei

En una entrevista, Virginia Gallardo dio detalles de su vínculo con Javier Milei y contó cómo conoció al precandidato presidencial de La Libertad Avanza. La modelo y panelista reveló cuáles fueron sus inquietudes que la llevaron a acercarse al economista.

En diálogo con La Nación, Virginia Gallardo comentó que mientras era parte de Polémica en el bar (América) hace unos años, ella decidió tomar clases de economía con Javier Milei, porque ella “quería estar a la altura con los invitados y con los temas de actualidad”.

En tanto que sobrre cómo comenzó su ida y vuelta con el referente liberal, Virginia Gallardo explicó: "Milei empezó yendo como invitado a Polémica y, más allá de las banderas políticas, me parece un estudioso. Le propuse tomar clases porque tenía ganas de retomar y automáticamente me dijo que sí, así que nos encontramos todas las mañanas, durante un tiempo".

La entrevistada aclaró que en el tiempo en que se reunía con Javier Milei, él todavía no estaba en las arenas de la política nacional. "No era candidato todavía sino un loco lindo. Me parece un hombre que sabe, con el que podés estar de acuerdo, o no. Quizá son cuestionables sus formas", reconoció Virginia Gallardo.

Virginia Gallardo en una de sus clases con Javier Milei. Foto: Instagram @virchugallaardo.

Por otro lado, la modelo destacó que pudo acceder a una faceta desconocida del actual diputado. “Yo conocí otra versión de Milei fuera de las cámaras y alguna vez lo he defendido porque lo considero una buena persona, y un gran hombre, pero no me quiero meter ahí. Traté de direccionarlo en ciertos aspectos televisivos que no le suman, pero es su forma de ser y de actuar", remarcó.

Finalmente, a la hora de definir a Javier Milei, Virginia Gallardo argumentó: "Es un hombre estudioso y esas peleas mediáticas a veces hacen que no se vea lo importante, que es su saber. Como profesor me pareció un gran maestro, muy claro, muy paciente”.