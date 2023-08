El acto fallido de Yanina Latorre al desmentir una supuesta infidelidad

Yanina Latorre volvió al cruce de Jorge Rial al recordar cuando el periodista la extorsionó acusándola de haberle sido infiel a su esposo, Diego Latorre, con un exjugador de Boca. Según relató la mediática al aire de LAM (América), el enojo de Rial fue por haberla visto compartiendo una cena casual con su ex, Silvia D’Auro, en Punta del Este.

"Me hizo mierda porque en una mesa nos sentaron con ella en un evento. Nos sacaron una foto que recorrió todos lados. Entonces me mandó un mensaje de Twitter", comenzó expresando.

"¿Cómo le vas a explicar a la gente mañana cuando les cuente que te garchas a Mondragón?", habría sido el mensaje que recibió del ex Intrusos. Segundos más tarde, Yanina se dio cuenta de que se había confundido de futbolista, ya que en realidad se refería a otro colombiano, al arquero Óscar Córdoba.

"Se me cayó la bombacha, le tuve terror. Estuve 10 días poniendo Intrusos a ver si él decía algo. Se lo dije a Diego desde el primer momento. No me comí a nadie. Tenía miedo porque yo recién empezaba, fue hace diez años", agregó.

Yanina junto a su marido Diego Latorre.

Finalmente, se refirió al crueldad de Rial cuando salió a la luz que su marido la había engañado con Natacha Jaitt. "Durante seis meses reventaste a mi familia, mis hijos no podían prender la tele. La gente se burlaba de ellos".