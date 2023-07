Mara Barros: "Sería un placer cantar un tango o un cuarteto"

Mara Barros, la excelente artista española que desde hace más de una década acompaña en voces y coros a Joaquín Sabina, llega a Argentina para presentar su más reciente placa "Me Nace del Corazón", y repasar los grandes éxitos que interpreta junto al legendario cantautor.

"Me nace del corazón" es el título de la nueva placa de Mara Barros, la misma salió a la luz en 2022 y, en esta ocasión, no se trata de canciones inéditas, sino de un disco homenaje al país que lleva tantos años dándole alegrías: México.

Mara, que lleva 12 años acompañando a Joaquín Sabina, es, junto a Antonio García de Diego y Jaime Asúa, los miembros más visibles de la banda que acompaña al cantautor español. Es cierto que cualquiera de ellos, al igual que fue Pancho Varona por años, son acompañantes de Joaquín, pero cada uno de ellos aporta algo fundamental para generar los espectáculos de primer nivel que brinda el cantautor.

Mara Barros destacó la generosidad de Joaquín Sabina.

En diálogo con MDZ, Mara Barros contó cómo es acompañar a Sabina hace 13 años, habló sobre el amor para con Argentina, cómo surgió su nuevo disco y hasta se animó a revelar algunos recuerdos de los años en los que el español solía terminar las noches entrada la madrugada.

- ¿Cómo es esta nueva gira?

- Tengo la fortuna de conocer a Argentina porque he acompañado en muchas ocasiones a Joaquín Sabina en sus giras, pero es la primera vez que me presento en solitario y entonces hay un montón de emociones entre las que reinan los nervios y la emoción.

- ¿Es distinto afrontar una gira vos sola que acompañando a Joaquín y a toda la banda?

- Claro, infinitamente distinto, empezando por los recintos, que aunque en esta gira hagamos algún que otro recinto grandote, pero nunca son estadios ni recintos tan grandes como los de Joaquín. En esto soy muy consciente de que tengo al público más cerca, les puedo mirar a los ojos, el feedback es más directo, puedo ver sus reacciones. En las giras de Joaquín son conciertos más grandes donde puedo caminar y recorrerlos a mi antojo con una banda detrás que me sostiene, con un equipo de iluminación y de sonido a la altura de una gira de Joaquín Sabina.

En los grandes shows es un público que va a verlo a Joaquín en realidad, no a mí y en esta ocasión vienen a verme a mí, por lo que estoy muy expectante, no sé cuál va a ser la reacción

Además son, como te decía, recintos más pequeñitos y no tengo una banda enorme que me sostiene, sino a dos grandes músicos, es algo más íntimo. Yo estoy sentadita en un taburete y hablo, que en los conciertos de Joaquín no hablo y cuento anécdotas y presento las canciones. Este sábado se presentará Mara Barros en Mendoza.

- ¿Qué te llevó a hacer este homenaje a la música mexicana?

- Con el disco anterior pude visitar México y es un país que me enamoró. Ya me había enamorado cuando lo visité por primera vez acompañando a Joaquín. Me enamoró su cultura, su día de muertos, sus colores, su gastronomía, su gente, y su música inevitablemente también. Música que yo ya conocía aquí, pero que inevitablemente al viajar allí te nutres de ella de una manera más directa, y ves el mariachi original en vivo. La mayoría del público venía a verme porque me había visto cantando con Joaquín, y fue muy emocionante ver que disfrutara de canciones inéditas que yo había escogido por mi momento vital, o por lo que a mí me pudieran llegar a provocar esas emociones, pero que no tenían nada que ver con Joaquín. Y se quedaban hasta el final del concierto y disfrutaban, y no solo eso, sino que me llevaban más veces. Fui en cuatro ocasiones, y entonces ya en la cuarta dije, "a ver, estamos repitiendo, voy a cambiar un poco el repertorio, porque se van a cansar de escuchar lo mismo". Entonces empecé a incluir en el repertorio covers de otros artistas y me animé a hacer dos rancheras, para ver cómo un mexicano recibía a una española cantar su música popular. Sorprendentemente fueron las dos canciones de más éxito de la gira, se ponían de pie, recibieron muy bien el tributo y la propuesta, así que en ese vuelo de regreso a casa, con tantas horas por delante, empecé a idear cómo devolverles su amor, y me pareció lo más honesto y lo más justo, devolverles su cariño en forma de disco.

- Escuchándolas, por ahí es raro y llama un poco la atención que te salís del modo mariachi y adoptas y reversionas en tu estilo...

- Sí, cuando ideamos hacerlo estuvimos barajando varias opciones e inevitablemente el mariachi era una de ellas. Pero yo quería huir del tópico, lo que tú dices, porque además el título que es muy acorde, a mí me nacía del corazón. Era un regalo para el mundo entero, porque son canciones muy populares que todos conocemos, pero especialmente para México. Me parecía mucho más regalo si no intentaba hacer lo que ellos hacen, sino si agarraba su cultura y la llevaba a la mía, me la llevaba a mi terreno. Me parecía todavía más personal, un regalo más personal y más bonito a mi entender, si cogía canciones de toda la vida y le daba una pequeña vuelta, las traía a mi terreno y las hacía mías. Mara Barros además de presentarse en Argentina, pasará por Chile y Uruguay.

- En cada show de Sabina tienes una gran participación...

- Sí, y gracias a eso cruzo el charco. Joaquín es tan generoso que a mí me da la oportunidad de cantar como solista, de hacer una intro en una de sus canciones más emblemática (Y sin embargo), encima en un género que domino y que me caracteriza mucho, que es la copla. Hago dúos con él, bailo, hago coros, hago de todo. Yo soy muy consciente que la gente viene a verlo a él y que paga la entrada para verlo a él, y que yo voy ahí e intento embellecer un poquito el concierto y formar parte de un engranaje que hace que todo funcione. Pero insisto, él es tan generoso que nos da ese espacio y entonces la consecuencia de eso es maravilloso y es que el público te pone nombre, te pone cara, sale de ahí, investiga, te pone en la plataforma y empieza a escuchar tu música y claro, por eso tengo la oportunidad de poder cruzar el charco y poder presentarme y que sepan quién soy y me oigan y eso es maravilloso.

- Es cierto que Sabina es la figura principal, pero tanto tú como Antonio (García de Diego) son parte de la familia Sabina y hacen el show...

- Sí, afortunadamente y ojalá hubiera nacido en los cincuenta para poder disfrutarlo más porque me he perdido al Joaquín que salía y todo eso jajaja. Ahora afortunadamente se cuida. Me encanta que me digas eso, o sea, me emociona. Yo digo que soy consciente de que la gente viene a verlo a él, pero lo que tú dices es precioso porque es verdad que todos formamos una familia y eso es directamente gracias a ellos. Artistas como Joaquín y Serrat, que son de otra escuela, que tienen otras filosofías del trabajo, para nosotros es una fortuna. Que Joaquín sea así, que sea leal con sus trabajadores y que sea tan generoso en todo el escenario, eso directamente es gracias a él, a su forma de ser y a su filosofía. Mara Barros en Buenos Aires se presentará en La Trastienda.

- ¿Alcanzaste a vivir algo de ese descontrol que tuvo en su épocas Joaquín?

- Ah, sí. No te voy a engañar. Sí, pero muy esporádico. Afortunadamente, por otro lado porque mira, eso que él dice en ese documental sobre mí que "Mara es una buena chica, una bella persona, pero bebe" es mentira jajaja. O sea, soy una buena chica, pero no bebo. Entonces, digo, afortunadamente, porque yo no soy buena compañera de los borrachos. O sea, yo llevo momentos en que me aburren. No entiendo su humor, no hablo su idioma. No lo he visto en muchas ocasiones embriagado, pero alguna ha habido, sí, algún desfase ha habido, alguna noche de celebración, alguna derrota, también, entre amigos. Él, últimamente, en los últimos años, como se cuida tanto, toma cuando puede y mide cuándo puede tomarse una copa de más. Es una persona muy responsable, a pesar de lo que se pueda pensar, o al menos se ha vuelto muy responsable en los últimos años y tiene un compromiso adquirido muy fuerte al que no quiere faltar. Se cuida, se recluye en casa, intenta relacionarse poco y, por lo tanto, no bebe. Por eso, cuando bebe, bebe de verdad, pero tiene que ser un día muy particular, en el que luego no tenga compromisos y suele hacerlo en la intimidad de su hogar.

- Estuviste en México e hiciste un disco para México. ¿Podemos soñar con que tengas alguna canción para aquí, para nosotros?

- Sí, puedes soñar porque yo también sueño con ello. Soñemos juntos. Estoy segurísima de que me encontraría muy cómoda haciendo uno de tango o de cuarteto. Sería un placer.

La agenda de Mara Barros en Argentina

Sábado 5/8 - Teatro Independencia - Mendoza - Argentina

Entradas a la venta

Viernes 11/8 - La Trastienda - Buenos Aires - Argentina

Entradas a la venta

Miércoles 16/8 - Studio Theater - Córdoba - Argentina

Entradas a la venta

Jueves 17/8 - Teatro Broadway - Rosario - Argentina

Entradas a la venta