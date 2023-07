Quién fue el primer novio famoso de Nicki Nicole

Una de las artistas argentinas más reconocidas a nivel internacional en la actualidad es Nicki Nicole, quien hace poco tiempo terminó su relación con Trueno y hoy se la vincula con Peso Pluma. Sin embargo, a pesar de su fama, hay un romance en su vida que pocos recuerdan.



Sucede que, si bien hoy en día su nombre aparece en el centro de la escena cuando se habla de artistas del momento, Nicki Nicole había tenido un romance con un mega famoso cuando aún no era tan conocida.



La carrera de la cantante comenzó a despegar cuando otros músicos, como el Duki, la habían apuntalado compartiendo sus canciones para que pudiera darse a conocer. Así, fue escalando en el ambiente y hoy disfruta de un excelente presente.

Khea, el primer novio de Nicki Nicole. Foto: @khea.yf.



En aquellos comienzos, cuando su nombre aún no tenía el tamaño y relevancia de estos días, Nicki Nicole estaba en plena relación amorosa con Ivo Alfredo Thomas Serue, más conocido en la industria como Khea.



En esos tiempos, el cantante era uno de los talentos más escuchados y, al igual que la artista argentina, ya veía cómo comenzaba a despegar su carrera. Primero se mostraron juntos en las redes sociales hasta que oficializaron su romance. Esto, pocos lo recordaban, incluso entre sus fanáticos.



A pesar de que en ese momento parecía que el amor entre ellos prosperaría, la relación llegó a su fin a los pocos meses de comenzar. “Fue en buenos términos. Manejábamos distintos horarios de trabajo”, había expresado ella.

Al poco tiempo, se supo que Nicki Nicole estaba empezando una relación con Trueno. “Por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar, porque yo so así, me quiere a mí, ja. Dejó a su novio porque era un wannabe”, dice Mamichula, una de las canciones de Trueno que todos adjudicaron como un palo para Khea.



Ante tan polémica letra, Khea, el primer novio de Nicki Nicole, no quiso ser menos y escribió: “Me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido, que no puede sentir lo que sentía conmigo”. Ninguno de los tres se hizo cargo de estas indirectas.