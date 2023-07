El motivo por el que Yanina Latorre descalificó tajantemente a Antonela Roccuzzo

En una entrevista para el programa Terapia picante, que se emite por YouTube, Yanina Latorre disparó contra Antonela Roccuzzo, y la descalificó con polémicos conceptos.

En diálocon con el conductor Alan Parodi, cuando le preguntaron a Yanina Latorre qué conseja le daría a una mujer que esté saliendo con un futbolista en ascenso, la integrante de LAM (América) arremetió sin filtro contra Antonela Roccuzzo al argumentar: “Que se aguanten lo machistas que son porque siguen siendo así. Yo durante mucho tiempo acompañé, crié a los chicos. Antonela Roccuzzo: la amamos, pero es la mujer de Messi. A ella la contratan marcas en Europa para hacer publicidad y todo porque está casada con Messi, pero sola no logró nada”.

Mientras que cuando le consultaron si Lionel Messi sería el mismo sin la presencia de Antonela Roccuzzo, Yanina Latorre siguió tajante: “El talento de ellos es el talento de ellos siempre, tampoco los subestimemos. Vos podés ayudar, acompañar y hacer que tenga una vida mejor. Gracias a Antonela, él no se acuesta tarde, no sale todas las noches, no chupa, lo acompaña, le cría los hijos. Pero es eso, le tenés la casa, lo ayudás en la mudanza; todo para que el rey, que en mi caso era Diego, esté contento. Es una época que vos dejás todo porque sabés que gracias a ese laburo vivís bien toda tu vida”.

Como era de esperarse, los dichos sobre Roccuzzo, con opiniones a favor y en contra del planteo de Latorre, entre las cuales un usuario destacó: “No dijo nada que fuera ofensivo. La marca es Messi, Antonela acompaña, como Yanina lo hizo con su marido. ¿En qué momento la ataca? Hasta se identifica en un punto con ella cuando comenzó su vida como mujer que acompaña al futbolista en su carrera”.

La respuesta de Yanina Latorre tras la polémica por sus dichos sobre Antonela Roccuzzo. Foto: Twitter @yanilatorre.

Por su parte, Yanina Latorre compartió el citado mensaje y le dijo a su admirador: “¡Ni lo expliques! Son imbéciles que no saben escuchar. ¡Estoy contando cómo es la vida mientras estás casada con un jugador! En ningún momento la ataqué. Al contrario”.