Así están hoy los hijos de Vicentico y Valeria Bertuccelli

Vicentico y Valeria Bertuccelli tienen 2 hijos. El mayor es Florián, quien nació en 1995 y hoy en día es un reconocido músico que sigue los pasos de su padre. Vicente, el menor, vino a este mundo en 2007 y de él no se sabe mucho, solo que gusta de llevar un perfil sumamente bajo.

Vicentico y Valeria Bertuccelli: su historia de amor y el nacimiento de sus hijos

Vicentico y Valeria Bertuccelli se conocieron hacia fines de 1993 durante el rodaje de 1000 boomerangs, película dirigida por Mariano Galperín. Por entonces, él ya era famoso por su trabajo al frente de Los Fabulosos Cadillacs y ella recién daba los primeros pasos de lo que sería una extensa y exitosa carrera como actriz. Al año se casaron en Miami, durante una gira de la banda, y la manera en que se dio la boda refleja la personalidad de cada uno y la singularidad de su historia de amor.

Florián nació en 1995 y ya cuenta con una sólida experiencia como músico - Fuente: Instagram Florian (/florianofc)

Resulta que ambos habían perdido sus respectivos documentos y, como son reacios a los trámites, no querían renovarlo. Al ver que en Miami se podían casar solo presentando el pasaporte, no lo dudaron ni un segundo, aún sabiendo que la unión no tendría validez legal en la Argentina. Por entonces, Valeria estaba embarazada de unos 7 meses. En 1995 nació Florián Fernández Capello, el hijo mayor de la pareja. El menor, por su parte, llegó más de una década más tarde: Vicente Fernández Capello vino a este mundo en 2007.

Florián y Vicente: todo lo que se sabe sobre los hijos de Vicentico y Valeria Bertuccelli

Ya sea por una cuestión de edad o por haber elegido una carrera artística, Florián es el más conocido de los hijos de Vicentico y Valeria Bertuccelli. Si bien ya contaba con algo de experiencia previa, su gran salto a la fama lo dio en 2015, cuando se sumó a la banda de su padre en calidad de guitarrista principal.

Hoy en día, Florián ya se encuentra recorriendo su propio camino como solista y hace oídos sordos a las críticas que lo comparan con su padre. “Es una comparación natural. ¡Claro que me parezco! ¿Cómo no me voy a parecer, si es mi viejo?”, expresó en una oportunidad.

Vicente Fernández Capello, por su parte, nació a mediados de 2007. Vicentico venía de publicar el año anterior Los pájaros (su tercer disco solista) y se preparaba para el regreso de Los Fabulosos Cadillacs. Valeria Bertuccelli, a su vez, había actuado en películas como La antena y XXY y actualmente estaba trabajando en el film en Un novio para mi mujer.

El menor de los hijos de la pareja hace uso de un perfil bajo y no se conocen muchos detalles acerca de su vida. Una de sus más recientes apariciones públicas se dio en octubre del año pasado, cuando asistió junto a sus padres al Nuevo Gasómetro para presenciar el clásico entre San Lorenzo y Huracán.