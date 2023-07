Néstor en Bloque acusó a Coscu de pedirle fotos a su hija, menor de edad

Los últimos días de Martín Pérez Disalvo, el famoso streamer conocido como Coscu, no fueron los más tranquilos, para bien o para mal. Si bien ayer ganó un importante evento deportivo de su rubro, durante la semana fue ampliamente criticado por sus declaraciones sobre una canción de María Becerra y, ahora, se le suma a la polémica una grave denuncia por parte de Néstor en Bloque.

La tremenda acusación por parte del cantante de cumbia, que indicó que Coscu acosó a su hija menor de edad, llegó de forma inesperada, en respuesta directa a uno de los posteos del influencer. Sucede que Disalvo había criticado en uno de sus ya conocidos streamings a Corazón Vacío, la última composición musical de María Becerra.

La reacción en vivo al sencillo de la cantante no pasó desapercibida y el fragmento en el que Coscu aseguró que un pasaje en particular del nuevo tema no había sido compuesto por Becerra fue replicado en redes. “Este fue Duki o Lit Killah”, indicó el streamer, haciendo referencia a la frase “yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que…”.

La suposición de Coscu generó una ola de repudio por parte de los usuarios de internet, quienes incluso lo tildaron de machista por asumir que Becerra no habría podido escribir el fragmento, por lo cual el influencer salió a pedir perdón a través de su perfil personal de Twitter y, en las respuestas de esa misma publicación, Néstor en Bloque dejó asentada su grave denuncia.

“Si ofendí a algún artista con una reacción, les pido mi más sincero perdón. No saben lo difícil que es stremear por horas todos los días y que todo el chat te pida que escuche un tema. Nunca fue mi intención y vengo a pedir disculpas por todas mis reacciones en este tweet”, aclaró el joven de 31 años, sin sospechar que una nueva polémica se desataría en los comentarios de la publicación.

Néstor aprovechó las disculpas públicas del streamer para indicar que también lo ofendió a él y a su familia, en algo mucho más grave que opiniones musicales: “A mí me ofendiste el día que le pediste fotos íntimas a mi hija de tan sólo 17 años, sos un degenerado”, lanzó sin filtro alguno el reconocido cantante de cumbia.

Luego, sumó una suerte de amenaza para el streamer: “Y quedate en el molde porque tengo los chats y hasta los mensajitos que vos borraste”. El músico cerró la polémica acusación indicando que no le interesa “nada de lo musical” y que “esto es un tema aparte”. En otro mensaje, fue más allá e indicó: “La verdad que no necesito dinero, nadie me pagó nada. ¿Quieren ver los chats? Retweet y #CoscuViolin”.

Para sorpresa de todos, horas más tarde Néstor en Bloque puso su cuenta de Twitter en privado y eliminó los picantes comentarios que había realizado. Cabe recordar que a mediados de 2020, Coscu fue acusado de abusar de una menor de edad, tras la difusión de una imagen suya al lado de una joven desnuda e inconsciente.