La reacción de Rodrigo De Paul tras los rumores de separación de Tini Stoessel

"Tini Stoessel y Rodrigo De Paul separados. Y no es pavada de las redes!! Eso no es periodismo Esto es Información", disparó este miércoles en su cuenta de Twitter la periodista Paula Varela. Como era de esperarse, la información causó estragos en las redes sociales.

Ante las repercusiones de sus dichos, la panelista de Socios del Espectáculo (El Trece) contó más detalles en su programa ¿Qué pretende usted de mí? (Canal de la Ciudad).

"No es que haya falta de amor. En algún punto los proyectos que tienen, él que es padre y está en otra etapa de la vida y ella que tiene muchas cosas por delante y cuestiones de salud que ya ha contado, fueron cosas que los fueron distanciando. Están eligiendo caminos", expresó.

Luego, Varela remarcó que no está alejada la posibilidad de una reconciliación. "Capaz que se reacomoda la cosa, pero hoy están separados. Esto no tiene que ver con likes de las redes o se siguen o no. Esto es confirmación desde el seno íntimo de uno de los dos protagonistas".

Las redes se hicieron eco y varios seguidores advirtieron que hacía varios días que ninguno de se ponía likes mutuamente en sus cuentas de Instagram.

Esto fue a raíz de una publicación que realizó por estas horas la cantante, en la que mostraba una foto suya con un look completamente diferente: se tiñó el pelo de colorado. El posteo se llenó de comentarios enseguida, pero ante la ausencia de mensajes de De Paul sus fans especularon con una posible crisis.

Para descartar todo tipo de dudas, el futbolista finalmente le dio un like a la foto de Tini. Minutos antes, varios periodistas, entre ellos Ángel De Brito en LAM (América), negaron la separación entre ambos.