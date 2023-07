La reacción de Nicolás Cabré tras el escándalo que protagonizó en el Teatro Cañuelas

Nicolás Cabré protagonizó este fin de semana un escándalo con el personal a cargo del Teatro Cañuelas. Luego que la sala compartiera un duro comunicado en contra del actor, donde lo responsabilizaban de la pésima función del pasado sábado 8 de julio, el artista respondió al periodista Lucas Bertero para Entrometidos en la Tarde (Net TV) y aseguró desconocer el comunicado.

"Tenemos la palabra de Nicolás Cabré, escueta, pero que dice mucho", señaló Bertero. "No se del comunicado y pueden decir lo que quieran. Gracias por la consulta de todas formas", le escribió el actor al periodista, sin querer entrar en detalles.

Recordemos que Cabré se encuentra de gira con Me duele una mujer, obra teatral que produjo y protagoniza junto a Mercedes Funes y Pepe Monje. Si bien el espectáculo tiene muy buena repercusión entre el público, en las últimas horas una denuncia del teatro de Cañuelas sorprendió a más de uno.

NICOLÁS CABRÉ, MERCEDES FUNES y PEPE MONJE.

Según compartió el periodista Leo Arias, la sala acusa al actor como responsable por la pésima función del pasado sábado 8 de julio: "El Teatro Cañuelas desea informar a nuestros apreciados espectadores sobre un incidente ocurrido durante la función del pasado sábado 8 del corriente, en la cual presentamos la obra teatral 'Me duele una mujer', protagonizada por Nicolás Cabré, Mercedes Funes y Pepe Monje", comienza expresando un comunicado que compartió el teatro.

"La función comenzó con total normalidad, pero a los pocos minutos, el operador de sonido de la compañía recibió un mensaje de WhatsApp de Nicolás Cabré, enviado durante una salida de escena, en el cual solicitaba que se bajara el volumen del sonido", agregaron.

Ante el pedido, el técnico de sonido le explicó que todo estaba bien. Pero Cabré amenazó con interrumpir la función. "Si no bajan el sonido, me saco el micrófono y abandono la obra", por lo que el operador optó por acatar el pedido. Según las autoridades del teatro Cañuelas desde ese momento los espectadores no pudieron escuchar bien el resto de la función.

Nicolás Cabré.

"En nombre del Teatro Cañuelas, nos disculpamos sinceramente por la conducta del señor Cabré, la cual perjudicó a nuestros espectadores. Queremos que sepan que hemos puesto nuestro mayor esfuerzo en la reapertura para brindar funciones de primer nivel y permitir que el público pueda disfrutar plenamente de los eventos que presentamos", concluye el comunicado.