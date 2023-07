Cuando Dios la invitó a tomar una cerveza a Regina Spektor

Cada vez me pasa menos, pero de repente llega una canción que te llega en la primera escucha, te atraviesa el alma y queda pegada para siempre. Puede ser que termine siendo un hit o no. La otra vez leía que alguien definía a un hit como una canción que ya conocías, pero nueva. Resulta que el año pasado, cuando salió el nuevo disco de Regina Spektor, el octavo de su carrera, me pasó eso que te decía con el tema que abre el disco.

Regina hoy a sus cuarenta y pocos.

Primero arranca con su voz tan reconocible, suave, delicada y tocando el piano, su compañero fiel. Esa voz tan emocional donde

de fondo oímos como la música va épicamente levantando. Regina en este tema te va a contando lo que le pasa una noche volviendo a su casa sin apuro, muy sola, y paseando por los bares hasta oír a Dios que le dice que se tome una birra con ella. Se toman unos tragos sin pagar, o paga Dios que es lo mismo, y al final le pregunta ¨¿Por qué no mejora con el tiempo? Me estoy quedando sola con el tiempo. Quedate acá conmigo¨

La canción luego agarra más ritmo y vuelve a arrancar de cero flechándote el corazón, al menos a mí, con una canción que se que

escucharé por siempre. El resto del disco si bien me gustó, aún lo sigo descubriendo. Te muestro este video para ver si te gusta este primer tema



Volviendo a Regina, estos son algunas razones, bien personales, donde tuve momentos musicales con ella y me fui enganchando con su música:

La amiga de los Strokes:

La primera vez que la escuché o la leí en un crédito fue por The Strokes, una banda de Nueva York que me encanta y creo que todos ya conocemos. En su primer disco del 2004 lanzaron "Modern Girls & Old-Fashioned Men", que en los créditos figuraba ella. La banda y la artista compartían ciudad, Nueva York, estaban arrancando con sus carreras y Regina salía con uno de los guitarristas. El resultado es un temazo cantado en dos voces en tonos bien diferentes. Te regalo este hermoso video donde parece que están en un karaoke bien cool y profesional.



Julian Casablancas y una joven Regina.

500 días con Regina:

Su segundo impacto vino de una canción de un disco que compré ese mismo año, donde me llamó la atención la tapa, donde la vemos tomando quizás vodka de la botella y con un sombrero de su abuelo que luchó en la segunda guerra mundial. El disco llamado ¨Soviet Kitsch¨ es un claro homenaje a su historia y sus raíces judías y rusas. De este disco que para los fans acérrimos debe ser el mejor, es Regina casi sola con el piano mostrando quien es, jugando con su voz y demostrando que es una artista diferente al resto, muy personal. De este puñado de temas hay uno que me llegaría como los que te dije antes y nuevamente sería

gracias a una película. Entre nosotros, ¿Cuántas veces te enamoraste de un tema gracias al cine? Esto pasó años más tarde, cuando vi ¨500 días con ella¨, una gran película romántica y real, donde suena muy buena música, además de que actúa Zooey Deschanel, que es actriz, cantante y demasiada cool. En fin, que ese tema se llama ¨Us¨ y es una joya.

Acá va el comienzo de la película donde es imposible no enamorarse de este tema:



Sesión de fotos de SOVIET KITSCH

Empezar a creer:

En el 2006, el mismo año que salió la película que te contaba, Regina saca ¨Begin to hope¨ y fue su momento más famoso, con una seguidilla de hits y temas preciosos que sonaron bastante en la radio como ¨Fidelity¨, ¨Better¨, ¨On the Radio¨, esta última mi favorita en especial por su letra creativa y diferente, gran diferencial de Regina. Recuerdo que me llamó la atención cuando hablaba del tema de los Guns de November Rain (¨En la radio oímos November Rain, ese solo tan largo, pero es una linda canción. La

escuchamos dos veces porque el DJ se quedó dormido¨). Este disco ha sido dentro del mundo de la música independiente, el que la mayoría que conozca a Regina, tenga en su retina. 2006, la época más reconocida de Regina.

Mucho más que covers:

Un buen cover hace que deje ser un cover y que pase a ser una nueva canción del artista en cuestión. Esto me pasa con Regina, soy muy fan de algunos covers que hizo de temas que me gustan mucho. Mis tres favoritos son ¨Real Love¨ de los Beatles, ¨No Surprises¨ de Radiohead y ¨Blood Of Eden¨ de Peter Gabriel hace y los hace suyo al instante. Si nos los escuchaste, buscalos ya

mismo o bancá al final que te paso una playlist en Spoty. ¨NO SURPRISES¨ gran cover de Radiohead.

Su historia:

Hija de un fotógrafo y violinista y de una madre pianista profesional, era imposible que Regina no dedicara su vida al arte. Me atrapa su historia de haber nacido en Moscú y haber terminado en Nueva York en un gran momento de la escena indie de los años 2000, pero siempre haciendo lo que ella quiso, nunca se sumó a ninguna moda. Su música es tan versátil que hay lugar para todos. Su única fidelidad es hacia su piano. Después el universo es infinito. Tuvo su desaparición a lo Lennon para criar a su hija, donde metió un hitazo para la serie ¨Orange is the New Black¨, luego volvió con diferentes discos hasta este último donde arranqué la nota. Regina de chica en Moscú.

Hasta la próxima.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir".