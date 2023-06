Telefe habría desplazado a Marley de la conducción de los premios Martín Fierro: quénes lo reemplazarían

Este jueves, un hombre con su rostro encapuchado apareció en Crónica TV haciendo una delicada acusación contra Marley. El denunciante en cuestión, que habría sido víctima de abuso, mencionó al famoso conductor como presunto integrante de una red de trata. A partir de este escándalo que no tiene de momento ninguna presentación formal en la Justicia, Telefe habría optado por desplazar a la carismática figura del canal de la conducción de los premios Martín Fierro.

Según contó el periodista Lucas Bertero en en Entrometidos en la Tarde (Net TV), las autoridades de Telefe podrían tomar la decisión de no convocar a Marley para estar al frente de la gala de los premios Martín Fierro, que se emitirá el próximo 9 de julio.

En este sentido, sobre la posible dupla de anfitriones de la ceremonia, el mencionado periodista señaló: "Los más cercanos a la conducción del Martín Fierro serían Rodolfo Barili y Cristina Pérez".

Rodolfo Barili y Cristina Pérez habrían sido convocados por Telefe para conducir los premios Martín Fierro. Foto: Instagram @cris_noticias.

Además, Bertero agregó que los premios Martín Fierro contarían con una presencia estelar. "La idea de meter antes en el medio, antes o en el final, es una participación de Mirtha Legrand. Le dieron a elegir hacer lo que ella quiera, que ella disponga si quiere abrir la ceremonia, ella ya instalada en al atril. Mirtha no tiene canal, ahora su compromiso es sólo con Story Lab", remarcó el periodista de espectáculos.

Mirtha Legrand tendría una participacion especial en los Martín Fierro. Foto: Instagram @mirthalegrand.

Por el momento, Marley no hizo ningún tipo de referencia a la denuncia mediática en la que quedó envuelto, y como se dijo antes, no hay ninguna denuncia formal ante la Justicia con nombre propio, ya que la persona que apareció en Crónica TV optó por no revelar su identidad.