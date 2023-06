El regalo carísimo que Yanina Latorre le hizo a su esposo, Diego Latorre

Con motivo del Día del Padre, Yanina Latorre decidió que debía hacerle un regalo a Diego Latorre, el padre de sus dos hijos, aunque terminó sorprendiéndolo por lo carísimo que resultó el obsequio.



“A él le encantan los anillos y le regalé uno”, comenzó contando la panelista de LAM en sus redes sociales. “Me va re bien”, reaccionó el ex futbolista y actual periodista deportivo mientras se lo probaba.



“Me parece que es medio grande. ¿No querés pedir un talle menos?”, le preguntó Yanina Latorre a su esposo. “Pero es muy lindo. Es bvlgari. Amor. Top”, agregó la panelista televisiva con su cuota de humor.

Diego Latorre con el regalo de Yanina Latorre. Foto: @yanilatorre.



Si bien Yanina Latorre no especificó de qué modelo se trataba el anillo, según revela la web de TN, el accesorio se parece y mucho al que en la web de la mencionada marca titulan como “Save The Children”.



De acuerdo a lo que se puede observar en la web, el anillo que Yanina Latorre le obsequió a Diego Latorre cuesta 560 euros; es decir, alrededor de 300 mil pesos argentinos, tomando en cuenta el valor del dólar blue.



Por otra parte, a pesar de mostrarse muy enamorados, la panelista reveló que le propuso a su esposo vivir en casas separadas. “A veces funciona no convivir. A mí me encantaría vivir en casas separadas, pero él no quiere irse”, comentó.

El anillo que Yanina Latorre le regaló a Diego Latorre. Foto: @yanilatorre.



“Él es muy cómodo. En el fondo le gusta que yo le haga todo. Dormimos en la misma cama, pero cuando alguno de los chicos se vaya, él pasa a ese cuarto”, anticipó desde ahora Yanina Latorre.



Ante la ocurrencia de su compañera, Marcela Feudale le tiró la idea de construir una casa más pequeña en el mismo terreno y que Diego Latorre se mude allí. “¿Sabés que tenés razón? Y que me toque la puerta a ver si lo dejo entrar para la visita higiénica”, respondió una picante Yanina Latorre.