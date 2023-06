Morena Rial descargó toda su furia contra LAM y Estefi Berardi

Morena Rial se transformó en las últimas semanas en la protagonista de un verdadero escándalo, cuando decidió salir a ventilar intimidades de su vínculo con su padre, Jorge Rial. La influencer inició una guerra sin cuartel contra el periodista y uno de los programas donde descargó toda su furia fue en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV.

Pero eso no fue todo. En medio de su raid mediático, Morena quedó envuelta en otro escándalo. Uno de los tantos días que fue invitada al ciclo de chimentos ocurrieron una serie de robos en los camarines. Todos los ojos apuntaron contra ella.

Morena Rial durante una de sus tantas salidos en LAM.

"Se van a dar cuenta quién miente, cuánta verdad y mentira hay y van a saber realmente la verdad de todo. No quería dejar de aclararlo porque me tienen un poco cansada con las acusaciones. Les pido empatía, que se fijen los mensajes que manden. Les agradezco a los que se solidarizan con las situaciones que tuve que vivir. Los que me quieren, gracias, los que me odian... ojalá la vida los pueda sanar a ustedes", expresó contundente. "No pienso darles más notas porque me acusaron ustedes o sugirieron mi nombre", expresó sobre LAM.

En este contexto, Morena fue invitada a La Tarde Del Nueve. Durante la entrevista le preguntaron si volvería al programa que conduce Ángel de Brito. "No porque cuando te usan, no volvés. Me usaron, me mataban durante el programa y después me mandaban mensajes al otro día", expresó indignada.

Además, también se refirió a las actitudes de la panelista Estefi Berardi. "Me mataba en el programa y al otro día me ponía 'Hola, Bella'. ¿Hola, bella? ¿Qué? Una piña, amiga. Pero bueno, nada, la gente es falsa. Este ambiente es falso en realidad, hay muy poca gente de verdad".