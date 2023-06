La fría reacción de Yanina Latorre a las salidas de Taboada y Berardi de LAM

El universo del espectáculo sufrió un cimbronazo, un sacudón inesperado el fin de semana, con la explosión de una noticia inesperada, que nadie avizoraba ni imaginaba. Andrea Taboada sorprendió al anunciar que la obligaron a salir de LAM, luego se sumó Estefi Berardi.

Una serie de anuncios increíbles, que provocaron reacciones en cadenas, así como maximizaron la atención para conocer los verdaderos motivos de estas desvinculaciones, que se estiman van por caminos algo distintos, con una determinación de prescindir de la locutora, distinto al caso de la joven.

Andrea armó una storie para contar su situación y abrió su corazón al escribir en su Instagram: “Estoy muy triste, no fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM. Obviamente, le agradezco a todos mis compañeros. A Ángel de Brito y Mandarina Televisión. Los voy a extrañar siempre”.

Uno de los focos en las redes sociales se centró en la posible influencia de Yanina Latorre, bajo esa lógica de que varias de las panelistas que la confrontaron en vivo pueden terminar en una salida del ciclo, principalmente por un desgaste.

Lo cierto es que la esposa de Diego Latorre tomó cartas en el asunto y se expresó sobre todo lo que está sucediendo alrededor de LAM y redactó en una storie: “Amores sigo porque laburo, rindo, no soy traidora y no me meto con nadie. Generalmente, padezco los ataques de las que vienen a competir conmigo”.

Yanina dijo porque sigue en LAM

Además, prendió la cámara de su celular y se filmó en plena vía pública. Ahí, Yanina declaró: “Ya sé que están esperando a que hable, no tengo nada que decir... me enteré por los posteos, yo estaba en una cena ayer a la noche. (...) Me empezaron a escribir Calabró, Laura Ufbal, Lourdes (Sánchez), el país... Se armó un quilombo”. Y completó: “No tengo nada que decir, hoy me dedico a averiguar”.