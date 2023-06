Yanina Latorre confesó que Jorge Rial la amenazó e intentó extorsionarla

Mientras Jorge Rial está en el ojo de la tormenta por las polémicas acusaciones en su contra que hicieron recientemente su hija Morena y su colega Luis Ventura, ahora Yanina Latorre confesó que el conductor de Argenzuela (C5N) la amenazó tiempo atrás.

Según la panelista de LAM (América), ella se encontró en una fiesta con Silvia D'Auro, exesposa de Jorge Rial, y se sacó una foto con ella. Este fue el motivo por el cual Yanina Latorre aseguró que recibió amenazas del exlíder de Intrusos (América).

Su denuncia pública coincide con la Fernanda Iglesias, quien acusó a Rial de amenazarla por entrevistar a Silvia D'Auro. Por otro lado, en los últimos días Ángel de Brito remarcó durante su paso como invitado en Lanata sin filtro (Radio Mitre), puso énfasis al referirse al historial de amenazas de su colega.

Respecto al hecho que acusa Yanina Latorre, la panelista explicó: "Yo me saqué una foto con Silvia D'Auro en un momento, cuando se separó de Rial. Yo estaba en Punta del Este y fui a una fiesta y Silvia me tocó en la mesa. Había fotos de la mesa y fotos en grupo. Riall pretendía que la gente la borre de la vida. Me mandó un mensaje y me pu...".

Silvia D'Auro y Jorge Rial, en tiempos en que la pareja estaba unida.

Finalmente, Yanina Laorre reconoció que en aquel entonces se asustó por lo que le dijo Jorge Rial. "Yo en ese momento era más pelotu..., era más chica y recién empezaba en el medio. Fue hace como 10 años, un montón. Me dijo: '¿cómo vas a hacer mañana cuando cuente al aire quién era tu amante cuando tu marido jugaba en Boca?' Me dio el nombre de un jugador que nada tenía que ver conmigo. En ese momento me asusté, le tuve miedo".