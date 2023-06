Camilo Nicolás: "El cordobés le busca la gracia a la desgracia"

Camilo Nicolás, el reconocido humorista cordobés, está viviendo uno de los momentos más importantes en su carrera artística. Es que el comediante está protagonizando Un Plan Perfecto en Avenida Corrientes de Buenos Aires y además saliendo de gira con su unipersonal Tranqui, piola.

Tras la separación de Nardo, aquella famosa dupla con la que comenzaron sus primeros pasos y que se viralizaron en reiteradas oportunidades en redes sociales, Camilo ha dado pasos agigantados llevando sus espectáculos por el país y llegando a la mítica calle Corrientes porteña.

En diálogo con MDZ, Camilo Nicolás reveló cómo vive su actualidad profesional en Un Plan Perfecto -obra protagonizada por Pedro Alfonso, Paula Chaves y Pachu Peña, entre otros, en el Teatro Broadway- y cómo se fue gestando este espectáculo Tranqui, piola, con el realiza una gira nacional que lo llevará a Mendoza el próximo 23 de junio en el Teatro Selectro.

Camilo Nicolás llega a Mendoza con su obra Tranqui, piola.

- ¿Cómo conviven el unipersonal con una obra de teatro?

- La verdad es que trabajamos mucho haciendo mi gira del unipersonal Tranqui, piola y Un plan perfecto, la obra de Pedro. Encima ahora estoy con la suerte y emoción de debutar acá en calle Corrientes. Íbamos a hacer dos semanitas y ya están estirando muchísimo más fechas. Así que gracias a Dios viene todo muy bien.



- Un Plan Perfecto que ya hizo gira y que pasó por Mendoza. ¿Eso es para ir puliendo la obra antes de llegar a calle Corrientes?

- Pedro es muy respetuoso con la gira y cada vez que vamos a un lugar es pensando en que es la única función y que no vamos a volver entonces la hacemos con una gran intensidad. Pedro hace 11 años que se instaló en Carlos Paz y creo que es la segunda vez que vienen a Buenos Aires, pero es la primera vez que lo hacen con varios fines de semana seguidos. De hecho si me preguntan cuál es el lugar principal yo creo que la base es Carlos Paz, obviamente que después de ahí se sale a las provincias.

Un Plan Perfecto está en el Teatro Broadway.

- Volviendo a tu unipersonal. ¿Cómo surgen tus espectáculos, cómo surge Tranqui, piola?

- Lo voy escribiendo durante el año, voy por ahí escribiendo cosas. Voy poniendo situaciones que me parece que pueden entrar en el próximo show y después a fin de año lo armo, entre noviembre y diciembre, veo cada uno de los temas y después muchas cosas se terminan puliendo y haciendo. Igual van madurando mucho los espectáculos, la primera función no tiene nada que ver con la última. Por ahí se da mucho más de improvisar, de interactuar con el público. Yo siempre digo que como un 70% guión y 30% improvisación.



- ¿Por qué le pusiste Tranqui, piola?

- Viene muy de la mano de lo que me viene atravesando y de palabras que uso mucho. La obra anterior se llamaba Es un montón. Este es tranqui, piola y también por los temas que trata. Hablo mucho de la paternidad, hablo de las inseguridades, hablo de la post pandemia también y todo como que es en modo "tranqui, piola".



- ¿Son anécdotas propias con un poco de chimi?

- Siempre nacen de algo de lo que me ha pasado o algo que he escuchado. Y sí hay un elemento, un chimichurri. Tengo una anécdota que hablo de la marihuana y hablo de un montón de cosas. Nació en una juntada con unos amigos que el 70, 80% es verdad y ya hoy te juro por Dios que no me acuerdo qué es verdad y qué mentira. Me comí la situación de la obra y la otra vez me junté con uno de los que estaba en esa juntada y yo le conté y me dijo "todo eso pasó".



- Con Camila y Nardo, que fue el primer gran éxito con el que arrancaste. ¿Cómo se fue dando? Fue progresivo, fue de repente, se viralizó...

- Pasó que se viralizaron muchos los videos al principio, sobre todo en Facebook. Lo que pasa en Córdoba, como que se termina replicando en puntos como Mendoza, San Juan, La Rioja y Tucumán. Digamos, son como lugares que compartimos mucho, tanto el cuarteto como el humor. Y bueno, gracias a Dios, no fue la excepción conmigo.

Camilo Nicolás comenzó su carrera en dupla con Nardo.

- ¿Te molesta que digan "si es cordobés debe ser gracioso"?

- Yo tengo la suerte de laburar de esto, pero pasa mucho y hay cordobeses que no son graciosos. Yo creo que el cordobés está todo el tiempo así con esa cosita de buscarle la gracia a la desgracia. Obviamente es una responsabilidad porque la gente va a ver qué hace el cordobés.



- ¿En qué momento decidiste hacer humor?

- Estudié abogacía, quedé a 9 materias de recibirme y en ese tiempo como que empecé a laburar mucho entonces le dije a mi viejo que dejaba.



- ¿Y como fue?

- Bien. Mi viejo es político en Córdoba y fue parecido también dejó de dedicarse a otra cosa para meterse de lleno en la política.