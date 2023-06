Fracaso total: Darío Barassi habló del rating de ATAV 2 y peleó fuerte

ATAV 2 llegó a la pantalla chica de eltrece con el objetivo de ser uno de los productos fuertes del canal. Llegó con la misión de revivir la ficción argentina, apostar a ello y hacer que la señal mejore sus números dentro del rating. Sin embargo la fórmula no salió como se esperaba y Darío Barassi dio su visión al respecto.

En una reciente entrevista en La Once Diez, Darío Barassi no se mostró preocupado por los números que está teniendo ATAV 2, uno de los puntos que más se viene debatiendo teniendo en cuenta de si resulta redituable o no para el canal.

Darío Barassi tiene un destacado rol en ATAV 2, la ficción de eltrece.

"El rating no es tan alto, pero no es malo, y creo que hay que celebrar la presencia de ficción nacional en la tele, y aun así recoger también lo que pide la gente, lo que la gente quiere ver, y responder con oferta", comenzó explicando el conductor, que también recordemos que actúa dentro de la ficción.

Luego agregó que, más allá de la audiencia, rescata que desde eltrece se siga sosteniendo el proyecto: "Entiendo que se perdió el ejercicio de sentarse a ver la novela. Pero pondero y gratifico que el canal apoye la novela".

Muchos televidentes vieron un gran parecido entre el personaje que interpreta Darío Barassi en ATAV 2 con Jorge Porcel, ya que el actor personifica a un humorista. El conductor también habló sobre este tema en la nota.

Si bien el conductor de ¡Ahora caigo! explicó pensar que este paralelismo que el público teje entre él y el mítico cómico tiene que ver con una "concepción física puede hacer que se facilite ese link", también expresó no haber buscado una similitud con Porcel.

"La verdad es que yo no busqué material de Porcel para hacer una parodia o imitación, no hice ese trabajo como actor, pero sí me inspiré en el humor y los cómicos de esa época", argumentó Darío Barassi.

ATAV 2 ha presentado una serie de incertidumbres dentro de la grilla de eltrece desde su estreno. Si bien tuvo una muy buena recepción en su estreno de segunda temporada, con los días el rating fue cayendo y la novela comenzó a sufrir grandes cambios de horario con el fin de remontar las mediciones, algo que no pudo lograrse.