Yanina Latorre confesó que casi va presa por un hallazgo que desató su furia

La personalidad intensa y frontal que caracteriza a Yanina Latorre con sus picantes participaciones en LAM (América), parece tener sus orígenes en los tiempos de su adolescencia, ya que según confesó la panelista en aquellos años estuvo al borde de ir presa por un particular hallazgo relacionado con una infidelidad de su padre.

En el ciclo de YouTube Terapia Picante, Alan Parodi, le comentó a Yanina Latorre: “Me llegó que a los 18 años casi caés presa por un episodio en un departamento”. Entonces la periodista se dispuso a contar una explosiva anécdota relacionada con una infelidad de su papá en aquellos tiempos.

Yanina Latorre sorprendió al confesar una filosa anécdota de su adolescencia. Foto: Captura TV.

“Yo soy de familia tradicional porque yo me hago la viva, digo de todo, pero soy una pel... Soy de familia tradicional ‘Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús’ (nombre del colegio al que asistió), católica, catequista, reprimida...”, anticipó Yanina Latorre antes de entrar en detalles sobre la situación en cuestión que tuvo lugar hace casi tres décadas.

El punto es que la infidelidad del padre de la panelista derivó en que ella lo encontrara con su amante, que fue quien se llevó la peor parte, ya que Yanina Latorre tuvo una violenta reacción que casi deriva en una causa judicial en su contra.

Yanina Latorre contó que casi termina presa al descubrir a su padre con una amante. Foto: Instagram @yanilatorre.

Tras recordar la confrontación que tuvo con su padre, con quien en algunas oportunidades la periodista contó que tuvo una relación conflictiva, ella remarcó que su vida ha estado signada por la fidelidad desde que se casó con Diego Latorre hace 30 años.

“Sí, te juro. No lo digo con orgullo, me encantaría ser put... pero no le encuentro la vuelta”, se sinceró entre risas Yanina Latorre.