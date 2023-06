Todos necesitamos un poco de José Gonzalez

¨¿Ya estamos en Junio?

Siento que me fui de vacaciones ayer.

Me están matando en el laburo.

La inflación se fue al choto.

¿A quién voy a votar?

El año me está cagando a palos¨.

Para todos los que se han sentido identificado con algunas de estas frases en esta primera parte del año, en algunos me incluyo, les

recomiendo parar la pelota, bajar mil cambios, salir a caminar más, ser más conscientes del día a día, disfrutar lo que tenemos, disfrutar de nuestros seres queridos, de una buena tarde al sol y todas esas frases que quizás ya las sabemos, pero que a veces nos cuesta adaptarlas a nuestra vida.

Calmate y poné play.

Depende para quien, siempre suma hacer deporte, meditar, hacer yoga, nadar, la religión, la lectura y por supuesto la música. Más

cuando se trata de artistas como José González, que encima nos visita en Septiembre a Buenos Aires a tocar en el hermoso Teatro

Coliseo.

José Gonzalez. El artista que te baja tres cambios.

Yo tuve la suerte de verlo hace muchos años en un show muy pequeño que hizo dentro del Planetario donde con su guitarra y el

fondo de pared estrellado nos hizo ir al Planeta Paz por un buen rato. Ahora quizás te dirás, ¿pero quién es José González? Te lo voy a recomendar en algunos momentos de mi vida donde me crucé con su música, no son muchos pero fueron claves.

José y su infaltable guitarra española.

Pero antes también un breve resumen de su historia y su sonido, dos temas que lo definen quien es hoy y que quizás sean las

puertas para entrar y escucharlo. El origen lo es todo. José es hijo de padres argentinos, pero nació en Suecia en 1978, así que tiene dos menos que yo, 45 años. Sus padres tuvieron que rajar en la época de la dictadura y decidieron irse bien lejos, precisamente a las calles de Gotemburgo, Suecia.

José dice que en esa época de muy chico, desde esa tierra tan lejana en su casa sonaba bastante música de Latinoamérica para

no sentirse tan lejos: escuchaban mucho a Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa y artistas de la Bossa Nova, entre otros artistas que

lo marcaron de chico.

Caetano y Mercedes, dos históricos que sonaban en una casita en Suecia.

De esa niñez nace su música, que lo caracteriza a él acompañado de su guitarra y que con el tiempo se animó a componer canciones acústicas en inglés y sin quererlo se transformó en la década del 2000 en uno de los autores del nuevo indie folk más influyentes de los últimos años. Su música es un placebo acústico influido por su historia de los padres y la música latinoamericana, pero también por música que debe haber descubierto él mismo porque hay mucho de Nick Drake, de Paul Simon, y de los Beatles en su faceta más acústica. De ese combo nace este folk que con tanta calma nos llega al corazón y a callar a nuestras mentes por un rato al menos.

José Gonzalez y su pequeña hija en Suecia.

Te quiero llevar a tres momentos en diferentes años de mi vida, donde me topé con él y su música fuertemente, además del

concierto que te comenté. Hay que reconocer que gran parte de su música siempre va a sonar muy bien en películas, series,

publicidades o videos de lo que se te ocurra:

En el año 2005 Sony lanzaba su tele Bravia donde quería destacar la vivacidad de los colores. En una brillante idea hecha por un creativo llamado Juan Cabral, se hizo un video donde lanzaron más de 250 mil pelotas saltarinas de colores por las calles en bajada de San Francisco, y quedó un spot inolvidable, de los primeros en viralizarse. El anuncio lo habré visto cincuenta veces y el tema de fondo es ¨Heartbeats¨ queen su momento quise saber de quién era. Ahí conocí la música de José y me compré su disco debut y lo hice sonar hasta el día de hoy. Casi 10 años después, un día fui al cine a ver ¨La increíble vida de Walter Mitty¨ con Ben Stiller. Pensando que iba a ver una comedia para reírme a carcajadas, me encontré con una película diferente y emocionante que hoy es clave en mi vida, y trato de verla una vez al año, ya que la tengo en DVD. Una película mágica que habla básicamente de enfrentar los miedos y animarse a dar esos pasos que tanto nos cuestan, ya sea en el amor o en el trabajo. Además de la estética, de los grandes actores (capítulo aparte para Sean Penn y Kristen Wiig), y de los paisajes, la música me abrió la cabeza y entre tantos temas que suenan, hay tres de José, destacándose ¨Stay Alive¨ y un gran cover de Lennon. Si no viste la película de ¨Walter…¨ andá ya mismo a buscarla por donde sea. Lamento decirte que creo que no está en ninguna plataforma. Acá va el tema con un resumen de buenos momentos de la película, con esta canción acerca de la importancia de abrir los ojos y estar vivo: Hace dos años, en las novedades semanales de Spotify, escuché una canción que me llamó la atención. Me sonaba de algún lado pero no sabía de dónde. Era en castellano y necesité dejar de ver mails para fijarme quién era. Era José González lanzando su cuarto disco ¨Local Valley¨, y se animaba a cantar por primera vez en español y en sueco, además del inglés, quizás como una manera de querer contar un poco su historia. La canción se llamaba ¨El Invento¨ y bajo un sonido de calma y una voz similar a un Silvio Rodríguez versión 2023 y una melodía que nos hace acordar al mágico ¨Blackbird¨ de los Beatles, oímos como el artista se inspira en preguntas que uno se hace sobre la vida pero sin necesidad de tener que buscar respuestas.

José Gonzalez reflejando la calma de ¨El Invento¨

La letra dice más o menos así:

Y por agradecer

Lo extraño de simplemente ser

Un alma curiosa singular

Compleja en su calma y tempestad

[Coro]

Dime por qué será

Dime por dónde vas

Dime

Y en el amanecer

Cuando todo va cambiando de color

Y vemos aparecer un mundo

Lleno de belleza y de dolor

[Coro]

Dime por qué será

Dime por dónde vas

Dime de dónde somos

Dime

Y por pert?necer

A la gente del libro

Pretendiendo entender

Los enigmas del universo

Espero que te haya convencido de tenerlo en radar y de escucharlo cuando quieras bajar un par de cambios o acompañando un

momento del día agradable, ya sea mientras jugas con tus hijos, o estás leyendo, terminando un laburo, o frente al fuego con un

compañero o compañera, o de fondo en una cena de amigos, o al despertarte, o para hacer dormir a tu bebé, y muchos etcéteras ya

que hagas lo que hagas, José González acompaña como ese amigo que es tranquilo y callado pero que siempre está cuando lo

necesitas.

Para terminar, acá va una playlist por si necesitas para que esta nota no se te vaya a olvidar en diez minutos con la vorágine del día

a día. Espero que la sigas y te guste. La seguimos. Play a José González

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir".