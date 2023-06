La categórica respuesta de Jorge Rial luego de que su hija Morena dijera que no lo quiere ver

Tras el paso de Morena Rial como invitada en LAM (América), en una entrevista en la que habló sobre el dramático momento de salud que vivió su padre en Colombia, y en la que tatmbién confesó que está distanciada del periodista, Jorge Rial salió a responder sobre este conflicto con una categórica frase.

"Es el abuelo de mi hijo, pero no lo quiero ver", dijo de manera contundente Morena Rial sobre su padre en su visita al mencionado programa. En tanto que sobre el motivo de la reciente pelea con Jorge Rial, la joven explicó: “Cuando yo me fui a Córdoba esos 15 días se armó todo el quilombo del hotel, de San La Muerte, las velitas y mi papá se enojo. Igual a él no le gusta que yo vaya a Córdoba, ese es un gran problema, porque yo amo Córdoba, entonces nos vamos a pelear siempre”.

Morena Rial contó en LAM que volvió a distanciarse de su padre. Foto: Captura TV.

Por su parte, en diálogo con un móvil para A la Tarde (América), Jorge Rial optó por mantener cierta distancia sobre los polémicos dichos de Morena, dejando en claro que en este momento prioriza su recuperación personal.

De hecho, cuando le preguntaron por la familia, Rial se limitó a responder de manera categórica: "Todo tranquilo, igual la prioridad hoy soy yo. Tengo que pensar en mí, en mi salud. La pasé mal, entonces hoy es mucha tranquilidad".

En tanto que el cronista insistió sobre el tema al deslizar: "Eso significa evitar cualquier tipo de conflicto, viste que a veces los hijos generan situaciones normales de padres e hijos...". A lo que Jorge Rial contestó: "Yo no tengo conflictos con nadie. Estoy descansando, recuperándome. Estoy en otra etapa de mi vida".