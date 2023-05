El álbum de fotos Tamara Abu Soud, la nuera artista de Gabriela Arias Uriburu

Gabriela Arias Uriburu presentó hace unos días “Vínculos II”, su nuevo libro, el cual sorprendió a la editorial porque, cuando tenía diagramada la tapa, se encontraron con que la autora había pedido readaptarla con una obra de su nuera, Abu Soud, la esposa de su hijo Karim Shaban.



“Es una obra de arte de ella. Es el encuentro entre Oriente y Occidente. Quién iba a decir que, desde el primer libro a ahora, iba a participar una de las mujeres de mis hijos”, comentó en diálogo con la revista Gente.



“Ella quería enviarme la obra de arte de regalo para mi cumpleaños y el Día de la Madre jordano, que se celebran con pocos días de diferencia, pero como es muy delicada, no pudo terminar de organizarlo y hacerlo”, agregó Gabriela Arias Uriburu.



“Me está esperando en Jordania. Cuando el médico (fue operado de un riñón el 13 de enero) me permita y me autorice a viajar, que será dentro de unos meses, la recibiré a pura felicidad”, aseguró luego.



En cuanto a Tamara Abu Soud, la esposa de Karim Shaban, trabaja en una empresa de salud y en sus tiempos libres se decía a pintar, actividad con la que consigue expresar su creatividad, cuyos resultados luego comparte muestras y en sus redes sociales.



Justamente, una de las ideas que tiene Gabriela Arias Uriburu es traer a su nuera a la Argentina para que exponga sus obras de arte en Buenos Aires y, de esa manera, que su talento tenga mayor visibilidad.

Gabriela Arias Uriburu, en el casamiento de su hijo Karim con Tamara Abu Soud.



Tamara Abu Soud ya conoce la ciudad de Buenos Aires, dado que en el último verano llegó al país junto a su marido para visitar a Gabriela Arias Uriburu con motivo de su operación de riñón, de la que está completando la recuperación.



Por su parte, Karim Shaban, el hijo de la escritora argentina, también deja correr su lado creativo, ya que, además de realizar tareas en las empresas familiares que encabeza su padre, por las noches es DJ.

Tamara Abu Soud, la nuera de Gabriela Arias Uriburu, junto a Karim Shaban y su abuela.

Tamara Abu Soud, en su casamiento con Karim Shaban, el hijo de Gabriela Arias Uriburu.