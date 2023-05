Yanina Latorre se mostró con moretones tras sufrir un accidente y reveló cuál fue la llamativa reacción de su marido

Este martes, Yanina Latorre apareció en LAM (América) contando que sufrió un accidente doméstico que le dejó moretones en uno de sus brazos. Sin embargo, en pleno momento dramático la panelista recibió un llamativo mensaje de su marido, Diego Latorre, que sirvió para bajarle el tono de preocupación al percance.

“Ay, sí. Me caí por la escalera. Estaba estresada, apurada, con la caldera y con el plomero. Últimamente en casa brota agua de todos lados. Entonces, estaba en bata y en pantuflas. ¿Viste cuando pisas con las pantuflas? Me despatarré y caí”, detalló Yanina Latorre mostrando los moretones en uno de sus codos.

Fiel a su estilo, la panelista trató de desdramtizar la situación al contar cómo su empleada intentó ayudarla. “Y Rosa, pobre, me quería atajar y me decía ‘estás muy estresada’. ¿Te parece?, le decía yo”, contó dejando ver su cuello con marcas y el brazo lastimado.

En medio de todo eso, Yanina Latorrre también contó cuál fue la reacción de Diego Latorre. “Le escribo un mensaje a Diego y le digo ‘ay, no sabés, me caí por la escalera’". A lo que el exfutbolista respondió: “Bueno, si me mandaste un mensaje, tan mal no estás”.

Mientras Ángel de Brito cuestionó con irorína la falta de empatía de Diego Latorre, Yanina Latorre lo justificó argumentando: “Porque yo soy dramática, enseguida le mandé el audio llorando, me dice ‘bueno, estás mandando un audio’ como diciendo no te moriste”.

Afortunadamente, el accidente hogareño de Yanina Latorre no fue más que un susto que le dejó algunas marcas en el cuerpo a la panelista.