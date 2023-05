"Drácula, el musical" regresa a Mendoza para despedirse de los escenarios

A comienzos de los años noventa se estrenó "Drácula, el musical". En ese momento, 1991 exactamente, estaba previsto que sólo fueran 40 funciones. Hoy, el espectáculo nacional ha recorrido distintas provincias argentinas y diversos puntos del globo terráqueo, como España y Brasil.

El exitoso show que lleva más de 32 años en teatros y estadios inició su gira final a mediados del 2022 y culminará a fines de agosto de este año.

La obra fue escrita y dirigida por por Pepe Cibrián y Ángel Mahler. La producción estuvo en manos de Tito Lectoure. Créditos: Instagram Juanrodo.oficial.

El show pasará por Mendoza una vez más para aquellos que desean disfrutar de este gran musical. "Drácula, el musical" tendrá lugar el jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de junio, en el Teatro Mendoza (San Juan 1427. Ciudad) a las 21 horas.

Juan Rodó, actor, cantante y quien interpreta a Drácula, conversó con MDZ Show sobre este sorprendente espectáculo y el personaje que encarna hace más de tres décadas.

Juan Rodó en el papel del Conde Drácula. Créditos: Instagram Juanrodo.oficial.

- Después de 30 años en los escenarios, "Drácula, el musical" se despide. ¿Qué esperan con el elenco de estás últimas funciones?

- Primero reencontrarme con el público mendocino que siempre nos ha gratificado con su concurrencia y su predilección por la obra, que, desde aquella gira en 1992 que fue la más importante que hemos tenido en el recuerdo, siempre tuvimos un éxito especial en Mendoza y por eso volvemos. Ya es la tercera vez en esta temporada que visitamos Mendoza y bueno, creo que el público nos pide y nos elige. Me parece que es buenísimo cerrar esta despedida con esta última visita que sabemos que para el público que nos elige es importante.

- ¿Van a incorporar algo nuevo al espectáculo por la despedida?

- El espectáculo ya tenía su montaje, que es el mismo que el año pasado, nada más que hay algunos cambios dentro del elenco que son lógicos por el paso del tiempo. En esencia, la obra es la misma. Siempre se ha pensado, a la hora de reponer, si iba a haber cambios o no, y lo que creemos es que la obra fue exitosa así como es, por supuesto con todo la actualización en lo que tiene que ver con lo técnico, lumínico y de sonido. Pero lo visual, en cuanto a escenografía, es idéntica a lo que fue en 1991. La obra es exitosa de esa manera, por eso no queremos tocar nada que altere la esencia original.

- ¿Qué significa para vos interpretar a Drácula?

- Es el personaje que me ha permitido crecer como actor y, sobre todo, obtener el cariño y reconocimiento del público, que es lo más importante. Creo que es lo que se lleva el actor, además del aprendizaje que a través de los años me ha permitido atravesar un personaje que no todo actor tiene a lo largo del tiempo. Por un lado, es un privilegio que uno pueda permanecer 32 años, pero también es una invitación a una búsqueda que, si uno se la impone de forma seria y comprometida, es una búsqueda que no tiene fin. Béla Lugosi interpretó a Drácula en 1927 y 1931. Murió creyendo que era su personaje. Créditos: Instagram Suigenerismadrid.

- Béla Lugosi fue uno de los actores del siglo XX qué encarnó a Drácula y se mimetizó tanto con el personaje que murió creyendo que era él. En algún punto, ¿te ha pasado algo similar con este personaje?

- Yo creo que lo que me ha pasado es que se me ha pegado a la piel éste Drácula, donde en su gestualidad, movimientos, manera de pararse y de caminar, me ha costado desprenderme; porque cuando uno hace tanto tiempo un personaje, toda la corporalidad se adapta a él. Me ha pasado que en otras obras he querido hacer otro personaje y tuve que despegarme de ciertas cosas que yo ya tenía adheridas a mí. En mí caso particular, haber sido Drácula, el primer y gran personaje, creo que se quedó impregnado en mí cuerpo y manera de ser. De hecho, hasta caminaba distinto, porque había aprendido a caminar de una manera que tiene que ver con el personaje.

- ¿Notas alguna diferencia entre lo que comenzaste en los años noventa y la actualidad?

- Sí, totalmente. Yo veo un vídeo de 1991 o 1992 y me parece emotivo, porque recuerdo todo lo que había hecho. Pero me parece que hubo una evolución gigantesca y siempre la he notado de temporada a temporada. Esa edificación, en lo que tiene que ver con lo actoral, la puesta en escena y con la búsqueda local, me ha cambiado totalmente. Realmente, soy otro y creo que aún hoy, en esta temporada, creo que soy distinto, porque tengo cosas vocales diferentes y, sobre todo, tengo la convicción de cierta emocionalidad que atraviesa el personaje que quizás la entiendo más ahora que antes. Tiene que ver con la madurez de los años.

- ¿Te duele está despedida? ¿O crees que es parte de tu crecimiento artístico?

- Yo ya muchas veces me he despedido del personaje, y siempre me ha sorprendido el regreso. Yo espero el regreso. Creo que Drácula no va a morir. A medida en que el público la pida, creo Drácula está obligado a volver, y si vuelve, ahí me tendrá. Es un musical que ya quedó en la historia del teatro musical argentino y ese éxito distinto tiene que ver con el público que la sigue pidiendo y amando a la obra. Yo creo que va a suceder, más allá de esta despedida que sí se planteó como algo real, no es un engaño. Lo que pasa es que nos sorprendió que la despedida se hiciera bastante larga: la empezamos el año pasado en abril y el 30 de agosto vamos a hacer el segundo Luna Park que ahí si va a ser la despedida final. Es impresionante cómo a través del tiempo Drácula nos sorprende, porque originalmente estaba pensada para 40 funciones en 1991.

- ¿Qué es lo que más te gusta de esta obra?

- Su música y el perfil que ha creado Pepe (Pepe Cibrián) del personaje: es romántico y capaz de renunciar a lo más importante que tiene, su inmortalidad. También es un Drácula con humor, emoción, pasión y eso es distinto: no es el monstruo que todos imaginamos y hemos conocido en las películas.

- En estos 30 años que llevas haciendo este espectáculo, ¿hay alguna función que recuerdes?

- Tengo recuerdos de muchas cosas: de cuando fuimos a Chile en 1993, que fue nuestro primer punto internacional; y de aquella primera función del Luna Park, donde era inconsciente de lo que hacía y vivía, fue como un sueño. El Movistar Arena fue un punto hermoso de festejo de esta versión de Drácula, fue la primera vez que pisamos un estadio tan grande. Juan Rodó espera ser nuevamente convocado para interpretar a Drácula en el musical. Créditos: Instagram Juanrodo.oficial.

Alejado de este proyecto, Juan Rodó comentó que el 20 de octubre se presentará en el Estadio Luna Park como solista junto a la Orquesta dirigida por Ángel Mahler, en donde hará un recorrido sobre su carrera musical.

Las entradas para "Drácula, el musical" ya se encuentran a la venta. Las mismas van desde los $5500 hasta los $7500, dependiendo la ubicación elegida, además de que se debe pagar un 10% extra por el Servicio Venta Internet, y pueden ser adquiridas a través de la página EntradaWeb.