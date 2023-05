El legendario periodista que dio la versión más filosa sobre el caso Jey Mammon

A casi dos meses de la polémica acusación pública que recibió Jey Mammon por abuso sexual, el lengendario periodista Chiche Gelblung dio su filosa versión sobre el caso y aseguró que el conductor debería volver a la televisión.

En diálogo con Intrusos (América), cuando le preguntaron a Chiche Gelblung si Jey Mammon debería ser invitado a los Premios Martín Fierro. A lo que el icónico comunicador respondió categórico: "Yo creo que sí, yo lo dije, me parece que el problema de Jey Mammón es que el 80% del escándalo es porque es homosexual. Fui muy claro y se lo dije a Jey, y lo dije públicamente: si el chico tenía 14 años, Jey tendría que estar en cana, si el chico tenía 16 y fue una historia de amor, es una historia de amor. Si es un tipo de 30 y pico y una chica de 16 años nadie diría nada".

Chiche Gelblung aportó su contundente visión sobre el escándalo que rodea a Jey Mammon. Foto: Captura TV.

Luego, cuando le consultaron a Chiche Gelblung sobre la posibilidad de que Jey Mammon retome su trabajo en los medios, el periodista contestó contundente: "Claro que tiene que volver, sí, es un tipo con talento".

En tanto que cuando le preguntaron a Gelblung si contrataría a Mammon, el entrevistado no dudó en afirmar: "Sí, totalmente. Es un tipo de un talento único, chicos. Buen periodista, buen músico, buen cantante, buen animador... No hay muchos tipos como él en la televisión".

Jey Mammon, un artista integral que quedó fuera de la televisión tras una polémica acusación en su contra. Foto: Captura TV.

Finalmente, cuando Karina Iavícoli le pidió a Chiche Gelblung que expanda su filoso argumento sobre el hecho de que el escándalo alrededor de Jey Mammon se desata por su condición sexual, el conductor remarcó: "Porque si fuera una relación hombre - mujer no pasaba nada, pero como es homosexual... La gente sigue teniendo prejuicios, es una sociedad homofóbica, chicos, no estamos descubriendo nada nuevo. El tema del homosexualismo es un plus al escándalo".