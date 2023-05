El periodista más polémico le hizo una oferta a Jey Mammón: "Lo quiero trabajando conmigo"

La vida de Jey Mammón cambió luego de que Lucas Benvenuto lo denunciara por mantener una relación cuando aún era menor. Tan es así que fue corrido de La Peña de Morfi, su programa. Sin embargo, ahora un periodista anunció que está dispuesto a contratarlo.

El periodista que mostró ganas de contratar a Jey Mammón es Baby Etchecopar, quien dio una nota en LAM y no temió a la hora de admitir que su deseo es tenerlo en su programa más allá de todo lo que sucedió en los últimos meses.

Cuando estalló la bomba con la denuncia de Lucas Benvenuto, el conductor de La Peña de Morfi eligió guardar silencio hasta que finalmente fue Baby Etchecopar quien lo entrevistó por primera vez para que hable sobre el tema. Ahora, volvió a demostrarle su apoyo.

“Yo a Jey lo quise, lo quiero y lo admiro. No soy quién para juzgarlo sino la justicia. No estoy en esa postura y no le voy a sacar el culo a la jeringa. Si vuelve un día a la tele o al teatro y la gente lo perdona, yo lo voy a aplaudir”, mencionó demostrando que se encuentra de su lado más allá de lo sucedido.

Vale recordar que el conductor fue removido de su programa de los domingos y también, desde Telefe, dieron de baja Show Mammón, un programa que iba a estar encabezado con él y que estaba pactado para que salga al aire durante este año.

Más allá de eso, Baby eligió seguir apoyándolo y mencionando que él logra separar lo sucedido de la persona que él aprecia. Tan es así que lanzó una fuerte confesión: “En este mal momento yo lo tendría sentado trabajando, no hay que cancelar a nadie en el trabajo”.

Ante esta posibilidad que planteó, habló respecto a la postura que tiene actualmente Jey Mammón: “Ahora él no quiere volver y tampoco voy a especular en este momento con tenerlo para medir, pero el día que él se decida a volver a la tele, yo no tengo ningún problema”.

“Porque nadie nace un GPS en la vida, yo maté a un hombre, todos nos mandamos una cagada en algún momento de la vida, o no”, justificó Baby Etchecopar al conductor por haber tenido una relación con un menor de edad.