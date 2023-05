Revelan la radical decisión de Telefe con La Peña de Morfi tras la denuncia a Jey Mammon

La denuncia a Jey Mammon que hizo Lucas Benvenuto hace unos meses estalló como una bomba en los pasillos de Telefe y sus autoridades nunca lograron encontrarle rumbo a La Peña de Morfi ni reemplazo fijo al conductor que en 2022 había sido designado para seguir con el ciclo creado por Gerardo Rozín.

Mientras en el canal de las pelotas se debatían a quién convocar, Georgina Barbarossa apagó el incendio y se aprestó a acompañar provisoriamente a Jésica Cirio. En la emisora querían a Soledad Pastorutti, pero no fue posible: el programa es largo, va en vivo, e implica un compromiso que la artista no podía asumir por su agenda de shows.

Georgina Barbarossa tomó la posta de Jey Mammon. Instagram Georgina Barbarossa.

Así las cosas, en las últimas horas se supo que Telefe habría decidido “soltar” finalmente La Peña de Morfi y ponerle fecha de despedida, tal como Romina Manguel había opinado que sería lo correcto de hacer, en una entrevista radial con Moskita Muerta.

La mala noticia para quienes miran La Peña de Morfi todos los domingos fue divulgada en Socios del espectáculo, luego de pasar una nota a Georgina en la que opinaba sobre los dichos radicales de la Manguel.

Los días contados de La Peña de Morfi

“Me dijeron que La Peña termina en diciembre, no voy a decir con quién hablé, pero me dijeron que termina el contrato, termina todo”, informó Mariana Brey, y agregó: “Habrá que ver si en el transcurso del año modifican la idea, pero en principio está pensado para que en diciembre termine todo”.

Aparentemente, la decisión de Telefe de ponerle punto final al programa musical trascendería el escándalo de Jey Mammon y tendría que ver, a la vez, con el rumbo artístico y comercial que el canal quiere tomar en 2024, más cerca de otros formatos y apuestas nuevas.

Jey Mammon, Jésica Cirio y Abel Pintos. Instagram Jey Mammon

En tanto, desde el canal de las pelotas aún no hubo anuncios ni comunicados oficiales sobre el destino de La Peña de Morfi y, al menos por ahora, la novedad de que ya tiene fecha de despedida fijada es un off de record.

“No sé quién dijo el otro día y por supuesto, pienso en el laburo de tantos compañeros y compañeras, y nadie quiere que lo levanten... (al programa). Pero si vos me preguntás, por ahí no está tan mal la idea de levantarlo. No sé si me gusta tampoco Georgina en la conducción", había comentado Romina Manguel, días atrás.