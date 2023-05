Marisa Brel contó quién y cómo le robó 25 mil dólares

Un presente complicado acosa a la periodista Marisa Brel luego de haber sufrido un robo de 25 mil dólares que hizo mella en su salud. Ante la estafa que decantó en una pérdida importante de capital, sufrió un pico de presión por el que debió suspender sus compromisos laborales.

La periodista, conductora y escritora de 53 años, no pudo sostenerse luego del mal trago en un momento más que sensible, por lo que tomarse un descanso, en su casa y con sus seres queridos fue una buena decisión para recomponerse.

Con respecto a su estado, Marisa aprovechó su incursión en Teleshow para comentar cómo afronta el difícil momento: “Detoné porque me pasaron un montón de cosas juntas y bueno, el cuerpo habla, pero estoy bien, estoy descansando en mi casa, con mis hijos”.

El relato continuó con más detalles sobre la estafa millonaria: “Todo detonó porque me estafó un matrimonio en 25 mil dólares, fue como la gota que colmó el vaso y dije ‘ok, basta’. Esto en realidad sucedió hace dos años cuando vendí mi casa, le presté dinero a una pareja amiga mía que vivía en mi barrio, Eyizel y Marcelo”.

“Ellos me engañaron porque yo creí que eran mis grandes amigos y como en ese momento necesitaban por 60 días ese dinero y yo justo lo tenía, se lo presté” comentó Brel, notablemente golpeada por una estafa que terminó en un episodio con complicaciones de salud.

La periodista no dejó de lamentar la pérdida: “Ese dinero es de mis hijos y hasta el día de hoy no supe nada de ellos. Se mudaron, los vivo persiguiendo y lo último que hice fue mandarles una carta documento que no la recibieron”.

“Siento que perdí esa plata y la verdad es que es dinero de mis chicos y si bien a mi me va bien, no estoy para regalar a gente siniestra 25 mil dólares” concluyó Marisa Brel claramente afligida.

En tiempos difíciles donde los problemas económicos y la inseguridad convergen, la reconocida periodista fue una víctima más de una estafa que duele.